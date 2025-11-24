婦攀都蘭山「跌倒撞頭」瘋狂嘔吐！搜救隊建行動急診　急救後送醫

▲婦人攀登都蘭山時不慎跌倒、頭部受創。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東、葉品辰／台東報導

台東都蘭山昨(23)日下午發生一起登山意外，一行13人登山團途中，一名約60歲婦人不慎跌倒、頭部撞擊受傷，並出現腦震盪症狀，同行友人緊急報案求救。消防局獲報後趕抵現場，進行現場急救後由救護車送往醫院做進一步檢查。

消防隊表示，昨日下午2時44分許，婦人登山途中不慎跌倒，頭部受到猛烈撞擊，撕裂傷嚴重且不停嘔吐無法自行下山，同行友人急忙報案求助，消防局獲報後出動21名警義消上山搜救，下午4時25分在步道上找到傷者，發現其生命徵象穩定，但疑似腦震盪情形明顯。

▲婦人出現腦震盪症狀，搜救人員在步道搭建「行動急診室」，急救後以擔架方式將其送下山送醫。（圖／記者楊晨東翻攝）

搜救人員回報，因患者頭部撕裂傷明顯，嘔吐不停，為維持患者血壓與狀況穩定，救護人員在現場依照遠端醫師指示搭建「行動急診室」，立即建立靜脈輸液、清洗傷口、包紮止血。由於傷勢不宜行走，消防人員使用捲式擔架將患者固定，並由多名警義消接力搬運。

經過數小時艱難下山，搜救隊於晚間8時20分將患者順利運至登山口，交由救護車送往醫院做進一步檢查。消防隊提醒，登山活動風險高，長者或患有慢性疾病者務必量力而為，並做好充分準備再上山。