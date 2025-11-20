　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

▲台東大學成立護理學系籌備處。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東大學成立護理學系籌備處。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者揚晨東／台東報導

國立台東大學11月20日舉行記者會，宣布成立護理學系籌備處。教育部已核准自115學年度起增設護理學系學士班，並提供外加招生名額35名及4名專任師資。校方表示，新系將協助改善東部長期面臨的護理人力不足問題。

揭牌活動由台東大學校長鄭憲宗及產官學界代表共同出席。馬偕醫療體系董事長蕭聰穎於會中捐助首年設備款1,000萬元，並延續先前合作承諾，支持護理學系建置。基督教醫院亦承諾捐助300萬元及獎助學金名額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭校長表示，新系將納入AI課程以提升醫護工作效率，並感謝各界促成設系，其中包括地方民代、台東縣政府與多家醫療機構的協助。

立委陳瑩指出，護理學系成立歷經多次跨部會協調，也強調後續仍需完善相關配套。台東縣府則表示將持續推動醫護留才政策，並於明年設置在地醫護考場。

台東縣議會議長吳秀華亦感謝中央與地方的共同努力，她說：「議會每個會期都非常關心醫療問題，現在終於可以給縣民一個交代！」

護理學系建置過程中，台東大學與馬偕紀念醫院自2023年底起展開合作，醫院承諾提供師資、實習資源及三年共3,000萬元設備經費。馬偕紀念醫院並宣布將獎助名額增至20名，每人每年補助12萬元；南迴基金會亦承諾支援10名學生，使首屆35名學生皆可獲得經濟補助。

台東女中與台東中學代表亦應邀出席，協助向在地學生宣傳招生資訊。

台東大學表示，護理學系預計115學年度正式招生，期望透過產學合作與完善的實習制度，培育在地護理人才並提升東部整體醫療量能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」！比台灣5代更殺
柬埔寨驚天劫獄！黑幫老大獲情婦遞槍　攻擊獄警後脫逃
快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見
林昀儒1日兩勝！連2局逆轉闖進男單16強
日雙胞胎姊妹擁「上億豪宅」卻淪月光族　窮到申請補助過活
法院判賠林智堅30萬　陳智菡：將上訴捍衛清白

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

「新活水樂園」城南期間限定展出　加碼「一日市集」還能抽籤詩

在中南部住20年！她一到台北「3狀況」難適應　網吵翻：習慣問題

「4星座」將迎來10年大運！事業突破、財富增長、遇真愛

迷客夏「超頂1口味」回歸　加珍珠上癮！一票人推：更懷念50嵐

勞動部揪「空服員病逝4缺失」　長榮航空：已完成檢討調整

台中購物節23天突破127億　「西屯楊先生」抱回百萬大獎以為詐騙

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

大票拿普發一萬「換成五萬円」　日旅達人一查驚呆：0.2破了

贊成發全民國防手冊！民進黨議員「提1建議」：應把訊息傳出去

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

「新活水樂園」城南期間限定展出　加碼「一日市集」還能抽籤詩

在中南部住20年！她一到台北「3狀況」難適應　網吵翻：習慣問題

「4星座」將迎來10年大運！事業突破、財富增長、遇真愛

迷客夏「超頂1口味」回歸　加珍珠上癮！一票人推：更懷念50嵐

勞動部揪「空服員病逝4缺失」　長榮航空：已完成檢討調整

台中購物節23天突破127億　「西屯楊先生」抱回百萬大獎以為詐騙

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

大票拿普發一萬「換成五萬円」　日旅達人一查驚呆：0.2破了

贊成發全民國防手冊！民進黨議員「提1建議」：應把訊息傳出去

最後3天！絕美5公尺金色精品聖誕樹　每天排爆快早點衝

屏東520戶社宅上梁！　預計2026年底完工、2027年申請入住

3輪滑選手穿中國隊服大陸出賽　高市府收集資料送運動部審查

快訊／毒駕男撞死女志工還揪友「換車逃亡26小時」！檢聲押禁見

台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

一盞燈照亮80年重生路！更保大會溫暖爆棚　鄭銘謙：這是新起點

林昀儒1日兩勝！連2局逆轉吉村和弘　3比1挺進男單16強

快訊／美國消費力道不足、船隻裝載率與運價續跌　12月漲價無望

「夜王」重返中華男籃壓力大　盧峻翔：不想讓自己丟臉

從烏山頭水庫到溫泉之鄉　台南市、別府市、宇佐市共創台日觀光新篇章

【我皇太子！】男闖總統府管制區狂嗆　大批警一擁而上制伏

生活熱門新聞

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

賓賓哥校園直播　盧秀燕怒批「白目」：永不錄用

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

快訊／大苑子宣布下架「石虎柳丁」文宣　取消商標申請

發濺血圖卡被起訴　工程師復出開酸民進黨

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

網友3原因很久沒逛好市多　會員揭最大優勢

黃小潔初音主機參賽炎上　當場下跪耍賴黑歷史曝

更多熱門

相關新聞

台東糖廠深夜警報聲狂響　消防急衝現場

台東糖廠深夜警報聲狂響　消防急衝現場

20日凌晨1時許，台東糖廠辦公室火警警報器聲大作，刺耳聲響持續不斷，打破夜間寧靜。台東縣消防局接獲通報後，立即派遣轄內三個分隊前往，消防人員抵達現場時警報仍未停止，為避免疏漏，第一時間展開全面排查。

台東原民照護升級！社福成果展熱鬧登場

台東原民照護升級！社福成果展熱鬧登場

東警推動婦幼安全觀念　守護校園更安心

東警推動婦幼安全觀念　守護校園更安心

郵局眼尖通報　關警即時攔阻「美女交友騙局」　

郵局眼尖通報　關警即時攔阻「美女交友騙局」　

普發現金領取期間　東警啟動強化巡守勤務　

普發現金領取期間　東警啟動強化巡守勤務　

關鍵字：

護理台東大學台東

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面