台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

▲台東大學成立護理學系籌備處。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者揚晨東／台東報導

國立台東大學11月20日舉行記者會，宣布成立護理學系籌備處。教育部已核准自115學年度起增設護理學系學士班，並提供外加招生名額35名及4名專任師資。校方表示，新系將協助改善東部長期面臨的護理人力不足問題。

揭牌活動由台東大學校長鄭憲宗及產官學界代表共同出席。馬偕醫療體系董事長蕭聰穎於會中捐助首年設備款1,000萬元，並延續先前合作承諾，支持護理學系建置。基督教醫院亦承諾捐助300萬元及獎助學金名額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭校長表示，新系將納入AI課程以提升醫護工作效率，並感謝各界促成設系，其中包括地方民代、台東縣政府與多家醫療機構的協助。

立委陳瑩指出，護理學系成立歷經多次跨部會協調，也強調後續仍需完善相關配套。台東縣府則表示將持續推動醫護留才政策，並於明年設置在地醫護考場。

台東縣議會議長吳秀華亦感謝中央與地方的共同努力，她說：「議會每個會期都非常關心醫療問題，現在終於可以給縣民一個交代！」

護理學系建置過程中，台東大學與馬偕紀念醫院自2023年底起展開合作，醫院承諾提供師資、實習資源及三年共3,000萬元設備經費。馬偕紀念醫院並宣布將獎助名額增至20名，每人每年補助12萬元；南迴基金會亦承諾支援10名學生，使首屆35名學生皆可獲得經濟補助。

台東女中與台東中學代表亦應邀出席，協助向在地學生宣傳招生資訊。

台東大學表示，護理學系預計115學年度正式招生，期望透過產學合作與完善的實習制度，培育在地護理人才並提升東部整體醫療量能。