熊襲撕爛臉！　印度婦恐怖毀容「頭罩黑布」逃出森林

▲受害者的臉部傷勢太嚴重，必須用黑布蓋住。（圖／翻攝X@PyaraUKofficial）



記者吳美依／綜合報導

印度北阿坎德邦（Uttarakhand）發生駭人事件，一名50歲婦女在森林裡迷路，直到隔天才被搜救隊找到，但她失蹤期間遭遇熊襲，臉部嚴重撕裂，傷勢極為慘重，目前仍在醫院搶救中。

當地官員表示，拉梅什瓦麗（Rameshwari Devi）19日上午進入森林採集餵食牲畜的野草，卻遲遲沒有回來，家屬報警之後，森林救援部門與村民立即組成搜救隊，展開大規模搜尋行動。

經過24小時的努力，搜救隊20日突然聽見樹林深處傳來微弱呼救聲，最終在距離最近道路約4公里的陡峭山坡上發現拉梅什瓦麗，她當時癱坐在一棵橡樹旁，渾身血跡斑斑，臉部傷勢嚴重到必須用黑布遮蓋。

現場影片顯示，搜救人員小心翼翼地引導受傷的拉梅什瓦麗穿越樹林與草叢，但她已虛弱到無法撐起身體，途中多次癱軟倒地。拉梅什瓦麗被緊急送往波卡里社區衛生中心（Pokhari Community Health Centre）初步急救，隨後因傷勢過重，又緊急以直升機轉至里希凱什全印醫學科學研究院（AIIMS）。

醫師指出，拉梅什瓦麗的頭部與臉部嚴重受創，截至21日晚間仍處於危急狀態。當局目前尚未尋獲發動攻擊熊，但地區官員阿比謝克（Abhishek Tripathi）已指示林務官員加強巡邏，尤其是夜間與清晨等熊隻活動頻繁的時段，並向居民提供防熊設備。