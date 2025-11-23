協調2筆土地回歸台東天后宮成功　黃建賓：守住媽祖信仰

▲黃建賓與台東縣府合力下，中央同意台東縣政府將101-323及101-324地號2筆縣有地贈與台東天后宮，落實還地於民。圖為今年5月15日台東段101-210、101-344地號之土地權狀受贈儀式。（圖／黃建賓辦公室提供）

記者蘇靖宸／台北報導

台東天后宮現使用的101-323及101-324地號2筆土地，過去因與國防部軍備簽訂合約借用作為營舍使用，導致宗教用途被中斷。國民黨籍台東縣立委黃建賓今（23日）表示，在他與台東縣政府共同努力下，中央同意台東縣政府將2筆縣有地贈與天后宮，落實還地於民，守護保佑台東市134年的媽祖信仰。

黃建賓23日指出，台東天后宮建宮至今已134年，是台東縣的信仰中心，天后宮數10年前因部分土地被軍方使用，土地被登記為公有，天后宮的經營管理因此受限。在台東縣政府積極努力下，黃建賓居間與內政部協調，成功獲得中央同意，今年5月15日已將101-210及101-344號土地贈與給天后宮。

黃建賓表示，台東天后宮後方101-323及101-324地號2筆土地，因部分問題尚未釐清，遲遲未能歸還天后宮。為了解決這問題，在10月17日邀集內政部協商解決爭議，中央終於同意台東縣政府依《縣有財產管理自治條例》等規定辦理贈與，讓原本屬於天后宮使用的土地得以回歸。

黃建賓強調，天后宮不僅僅是台東縣的信仰中心，更積極在公益、文化與教育等領域投入心力，協助台東縣無數民眾，並且長年辦理元宵遶境，積極維護傳統台灣宗教信仰，深受在地居民肯定。協助爭取土地歸還天后宮，不僅是感恩天上聖母長年庇佑台東縣民，更是落實土地歷史正義還地於原使用人，在這兩筆土地歸還後，將讓天后宮的經營更加完善，守護媽祖信仰在台東縣的傳承。