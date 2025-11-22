打造安心銷售通路「鹿野農村社區小舖」熱鬧開幕

▲台東「鹿野農村社區小舖」熱鬧開幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野地區農會21日舉行「鹿野農村社區小舖」開幕儀式，正式推出以有機耕作與產銷履歷農特產品為主的銷售據點。小舖由農業部農糧署輔導設置，不僅商品經農會嚴格把關，店舖外觀更融合在地文化與設計美學，吸引不少民眾駐足。

鹿野地區農會總幹事陳正笙表示，「鹿野農村社區小舖」的成立，希望讓農民能「賣得開心」，而消費者則能「買得安心」。目前小舖整合鹿野及延平地區共10位農友合作供貨，產品涵蓋有機薑、有機梅子、小黑栗南瓜、蜂蜜、稻米及各式具產銷履歷、有機或友善耕作驗證的時令蔬果。

農會理事長林俊宏指出，小舖不僅是農特產品的銷售場域，更期待成為旅客了解鹿野、接觸在地文化的重要窗口。未來將以更開放友善的空間模式，透過陳列與品牌設計提升農特產品形象，打造兼具展示與銷售功能的平台。

鹿野地區農會的農特產品行銷中心由舊公糧倉庫改建而成，如今再增設「鹿野農村社區小舖」，協助農民拓展更多元的銷售通路。今年台東縣各鄉鎮市農會在農特產品銷售額已突破30億元，外界也期待農村社區小舖未來逐步成長，朝向農民直銷站方向發展，進一步落實照顧農民生計的使命。

