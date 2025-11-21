台東黑森林公園蚯蚓爬滿地引「地震猜測」 　專家：雨後正常現象

▲台東黑森林公園蚯蚓爬滿地，造成居民、清潔人員困擾。（圖／民眾提供）

記者楊晨東、葉品辰／台東報導

台東有民眾近日在黑森林公園晨運時發現，公園步道上突然冒出大批蚯蚓，數量多到讓人驚呼，不少人甚至臆測「是不是地震要來了？」一早太陽升起後，蚯蚓紛紛被曬成乾，不僅影響觀瞻，也散發異味，讓清潔人員相當頭痛。

大約清晨六點，公園裡因濕氣地面濕滑，空氣中瀰漫土味。在這樣的環境下，蚯蚓大批鑽出泥地，看上去像一道細小生物鋪成的「流動地毯」，讓不少人看得滿臉不可置信。

▲專家解釋，雨後蚯蚓為了順利呼吸，就會成群來到地面，不必過於揣測。（圖／民眾提供）

部分民眾擔心是否與地震相關，專家則解釋，這是雨後常見的自然現象。夜間土壤含氧量下降，加上地表濕度高，蚯蚓為了順利呼吸，就會成群來到地面，以免窒息，往年到了季節交替、雨量增多時，就會固定出現這種情況，且蚯蚓活躍其實代表土壤環境良好，泥地中有充足養分、微生物多樣，是健康土層的表現。

雖然如此，面對大量蠕動的蚯蚓，許多民眾依然覺得頭皮發麻。一名遊客苦笑說：「知道牠們對土地很好，但看到這樣的陣仗，還是會怕踩到。」園區管理單位則提醒，若遇到類似情況，可以選擇暫時改走旁邊的路段，避免踩傷蚯蚓，也讓牠們能順利回到土壤裡，繼續幫忙維持地力、促進生態循環。