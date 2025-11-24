　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾喊「成為保護你們的天」　前櫃姐悶殺2子女！判無期徒刑定讞

▲▼枕頭悶殺親生子女的前櫃姐蘇筱玲，二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲蘇姓前櫃姐以枕頭悶殺親生子女，遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市單親媽蘇姓女子，曾在百貨公司擔任櫃姐，獨力扶養6歲兒子與9歲女兒。她經常在社群軟體上PO出與兒女親密合照，並寫下「要成為保護你們的天」。結果去年母親節前夕，她帶著一對兒女入住汽車旅館，因吸毒加上飲酒，竟情緒失控以枕頭悶殺兒女。一審國民法官將她重判無期徒刑，二審也維持。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

蘇女膚色白皙，面容清秀，原本在百貨公司擔任櫃姐。與何姓前夫離婚後，獨力扶養一對兒女。由於她為了照顧兒女，上班時間不穩定，最終離職；待業期間又染上毒癮與酒癮，家庭生活堪慮。學校早就發現問題，通報為經濟狀況不佳但無兒虐的脆弱家庭，讀國小的9歲女兒學費減免，早午餐和教科書有補助；讀幼兒園的6歲兒子免學費，還有慈善團體資助食物箱。在本案事發前5日，新北市社會局也才剛剛進行訪視。

但即便各單位都有助益，仍無法阻止遺憾發生。案發前2天因接近母親節，蘇女向學校請假，說要帶著一對兒女到南部遊玩。而後就入住汽車旅館，隔日續住；蘇女還拍下兒女熟睡的畫面，設定為社群軟體的封面照片。但她情緒不穩，好友徐姓閨蜜前一個晚上就曾經前來探訪，但隔天晚上，蘇女就因為吸食K他命毒品再加上飲酒，竟以枕頭悶殺一對兒女。

她犯案後全身癱軟在地，直等到隔日徐姓閨蜜再度前來，這起慘案才因此爆發。蘇女遭檢警逮捕、羈押，她供稱，因為失業再加上扶養兒女並照顧生病的家人，壓力太大才會犯案。檢方依照「成年人故意對兒童殺人」罪嫌提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，雖然她極力強調自己非常疼愛子女，也善盡照顧責任，但國民法官仍認為她手段兇殘，因此將她重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴二審，高等法院也維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合
50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1　正解曝光
抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知有豬肉
啦啦隊「短髮女神」低胸簽書！超兇上圍包不住 下半身透視被看光
快訊／八點檔女星出車禍！緊急送醫手術
快訊／逢甲球鞋店大火！「整片火海」延燒
快訊／19歲女大生意外死亡　校方將發畢業證書
週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰
服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車！顱內出血送醫

虛增營收9千萬救股價　李洲科技董座涉《證交法》起訴

台中民防大隊協勤國土防衛與社會安全　盧秀燕現身感謝幹部辛勞

士林分署123聯拍12/2超澎湃！豪宅、土地、汽車、股票通通上架

證券辣妹涉詐富商18萬遭公審　告房產美魔女僅獲賠5萬理由曝

屏東75歲駕駛突開車門　騎士閃不過撞上慘摔...連吃2張罰單

快訊／逢甲店面大火「整片火海」延燒　警消救援1男脫困

8300萬被騙走！新北女遇假檢警交出帳戶　安全回報無人理驚覺上當

父親節凌晨聽見「啪啪聲」　北市男越窗偷拍！情侶嚇壞報警

又是這裡！彰化行人庇護島第11次挨撞　婦外車道迴轉鏟斷指示牌

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車！顱內出血送醫

虛增營收9千萬救股價　李洲科技董座涉《證交法》起訴

台中民防大隊協勤國土防衛與社會安全　盧秀燕現身感謝幹部辛勞

士林分署123聯拍12/2超澎湃！豪宅、土地、汽車、股票通通上架

證券辣妹涉詐富商18萬遭公審　告房產美魔女僅獲賠5萬理由曝

屏東75歲駕駛突開車門　騎士閃不過撞上慘摔...連吃2張罰單

快訊／逢甲店面大火「整片火海」延燒　警消救援1男脫困

8300萬被騙走！新北女遇假檢警交出帳戶　安全回報無人理驚覺上當

父親節凌晨聽見「啪啪聲」　北市男越窗偷拍！情侶嚇壞報警

又是這裡！彰化行人庇護島第11次挨撞　婦外車道迴轉鏟斷指示牌

台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們

舒緩壓力最佳解方！100%天然精油的「療癒系保養」打造水潤美肌

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

假帳號現形！X新功能「強制公開所在地」　用戶3方法自保

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車！顱內出血送醫

國民黨欲修法放寬中配參政　民進黨：難道是想效忠中共？

趙露思嘆「人不能沒有工作」 「停工很焦慮」:覺得不被需要

社會熱門新聞

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

獨／高雄驚見腐屍　10幾隻愛犬餓啃遺體

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

15歲少年帶小女友電影院激戰！判賠30萬

皇池日賺300萬遭爆大違建　吹哨者：建管處來看看就走

基隆某社區晚間槍響！1男頭部中彈送醫不治

即／饗食天堂傳意外！高雄女倒地OHCA送醫

女大生衝武嶺墜溝亡　舉重界痛失好手

快訊／國1高架又追撞！　塞爆快改道

港籍婦吃Buffet突倒地命危！業者：了解中

更多熱門

相關新聞

爭議法官周靜妮遭重判撤職　停止任用3年

爭議法官周靜妮遭重判撤職　停止任用3年

苗栗地院少年及家事庭前法官周靜妮，2015年某日值夜班時，竟因不在法院，就打電話給法警，要求跟被告溝通，允諾可以「交保」，但前提是要同意「不夜間訊問」。此外她辭去法官職務後，未在1個月內辦好離職手續並交接，造成法院困擾。職務法庭審理後，24日將她重判撤職，停止任用3年。

「小11歲嫩妻」拒同房！他怒潑硫酸

「小11歲嫩妻」拒同房！他怒潑硫酸

勾結詐團洩個資　貪警重判定讞

勾結詐團洩個資　貪警重判定讞

死囚黃春棋等獲非常上訴　並非即可逃死

死囚黃春棋等獲非常上訴　並非即可逃死

假身分當市長　郭華萍人口販運判無期

假身分當市長　郭華萍人口販運判無期

關鍵字：

法律人權單親媽幼子枕頭定讞吸毒最高法院三審櫃姐無期徒刑

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面