曾喊「成為保護你們的天」　前櫃姐悶殺2子女！判無期徒刑定讞

▲蘇姓前櫃姐以枕頭悶殺親生子女，遭判無期徒刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市單親媽蘇姓女子，曾在百貨公司擔任櫃姐，獨力扶養6歲兒子與9歲女兒。她經常在社群軟體上PO出與兒女親密合照，並寫下「要成為保護你們的天」。結果去年母親節前夕，她帶著一對兒女入住汽車旅館，因吸毒加上飲酒，竟情緒失控以枕頭悶殺兒女。一審國民法官將她重判無期徒刑，二審也維持。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

蘇女膚色白皙，面容清秀，原本在百貨公司擔任櫃姐。與何姓前夫離婚後，獨力扶養一對兒女。由於她為了照顧兒女，上班時間不穩定，最終離職；待業期間又染上毒癮與酒癮，家庭生活堪慮。學校早就發現問題，通報為經濟狀況不佳但無兒虐的脆弱家庭，讀國小的9歲女兒學費減免，早午餐和教科書有補助；讀幼兒園的6歲兒子免學費，還有慈善團體資助食物箱。在本案事發前5日，新北市社會局也才剛剛進行訪視。

但即便各單位都有助益，仍無法阻止遺憾發生。案發前2天因接近母親節，蘇女向學校請假，說要帶著一對兒女到南部遊玩。而後就入住汽車旅館，隔日續住；蘇女還拍下兒女熟睡的畫面，設定為社群軟體的封面照片。但她情緒不穩，好友徐姓閨蜜前一個晚上就曾經前來探訪，但隔天晚上，蘇女就因為吸食K他命毒品再加上飲酒，竟以枕頭悶殺一對兒女。

她犯案後全身癱軟在地，直等到隔日徐姓閨蜜再度前來，這起慘案才因此爆發。蘇女遭檢警逮捕、羈押，她供稱，因為失業再加上扶養兒女並照顧生病的家人，壓力太大才會犯案。檢方依照「成年人故意對兒童殺人」罪嫌提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，雖然她極力強調自己非常疼愛子女，也善盡照顧責任，但國民法官仍認為她手段兇殘，因此將她重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴二審，高等法院也維持無期徒刑。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。