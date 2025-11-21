收賄500萬加賓士「台版柬埔寨」首腦還幫他求情　貪警這下慘了

▲台北市警局大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻。（ETtoday資料照／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市警局大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，收受「台版柬埔寨」詐騙集團首腦「藍道」杜承哲的賄賂、價值超過500萬元的現金、賓士車等，並洩漏詐團需要個資以及警方查緝資料。杜雖一度代替葉男向法院求情，但高院二審仍將葉男重判11年6月以上刑度。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞，葉須入獄服刑。

2022年爆發的「台版柬埔寨」求職詐騙案，集團主謀「藍道」杜承哲，教唆手下囚禁凌虐61名求職者，最後還害死其中3條人，最高法院今年10月底也將杜承哲等3人重判無期徒刑定讞，而檢警追查期間發現杜男與時任所長的葉育忻有多次通聯記錄，深入調查後，赫然發現2人間有不法往來。檢警收網，將葉男逮捕，聲請羈押獲准，並於2023年間提起公訴。

一審法院審理時，葉男否認貪污、也否認非法利用個資罪，他辯稱，與杜男認識約1、2年，見他涉案後又改過自新，再加上自己個性比較不拘小節，才會一時犯錯，答應杜男的請求。但他羈押期間看到杜男犯下多起詐欺案件，甚至還牽扯人命，讓自己深感懊悔。一審法院認定葉男收賄現金、賓士車，價值共529萬元，因此依照「違背職務收賄罪」判12年6個月、「洗錢罪」判1年、「行使偽造公文書罪」判1年2個月，沒收不法所得。

案件上訴第二審，高等法院審理期間杜男一肩扛下，試圖為葉男說情，稱行賄的金額不高，前前後後加總約50萬元；賓士車是免費贈送，沒有對價；至於額外的金錢都是拿來「釣魚」毒販，事後均有歸還，杜男還向法官說「刑度加在我身上」。但高院不買帳，仍依照「違背職務收賄罪」將葉男判刑11年6月、褫奪公權5年，「洗錢罪」判刑1年、併科20萬罰金，及「行使偽造公文書罪」仍判刑1年2月；杜男則被依「行賄罪」判刑2年8月。

全案再上訴後，最高法院21日駁回上訴定讞，葉男將入獄服刑；至於杜男因為已遭判無期徒刑定讞，再加上此次刑度，仍不影響無期徒刑。