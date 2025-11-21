關最久死囚黃春棋、陳憶隆獲非常上訴　法界：憲法判決非免死金牌

▲檢察總長邢泰釗為死囚黃春棋、陳憶隆提出非常上訴，但不見得2人會就此逃過死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下富商黃春樹擄人勒贖案件，遭判處死刑定讞的死囚黃春棋、陳憶隆，2000年間定讞至今達到25年，是關最久的死囚。檢察總長邢泰釗依照憲法法庭判決意旨，為2人提出非常上訴，讓2人死刑暫停執行。但法界人士指出，即便大法官做出對2人有利的憲法判決，也不見得就能讓2人就此逃過死刑。

從事不動產仲介的富商黃春樹1995年間遭擄人勒贖，當時家屬付出1600萬贖金後，黃春樹仍被殺害。案發後檢警逮捕主嫌黃春棋，黃春棋供稱有兩名共犯陳憶隆與徐自強，以及另名逃亡泰國的嫌犯黃銘泉（在泰國死亡），黃春棋與陳憶隆涉案部分，最高法院2000年間維持高院更五審判決，死刑確定。至於徐自強涉案部分，因欠缺有力客觀證據，經過人權團體多年努力，最高法院於2016年10月間改判處徐自強無罪確定。

徐自強無罪後，黃春棋、陳憶隆大獲激勵，也多次聲請再審，但均遭法院駁回。而憲法法庭於去年9月間做出的113年憲判字第8號判決，限縮死刑判決的範圍，另外判決中也點名當時的5名死囚，包含黃春棋、陳憶隆，以及曾被認定有心智缺陷的林于如、林旺仁、沈岐武，因有程序上保護必要，大法官認為這5名死囚可提出非常上訴，尋求翻盤。因此檢察總長邢泰釗於日前依照憲法判決的意旨，為黃春棋、陳憶隆提出非常上訴。

但法界人士指出，並非依照憲法判決提出的救濟方法，就一定能讓死囚們逃過死刑。在本號憲法判決中點名的林旺仁，律師團在憲法判決後就依此提出再審聲請，但高等法院審理後，今年6月間仍駁回再審聲請；律師團不死心，10月份又在聲請再審，目前仍在高院審理中。另外同獲憲法判決點名的沈岐武，也在今年8月間聲請再審，目前也未獲准許。

至於黃春棋則是在憲法判決後也聲請再審，但高等法院於今年4月間、7月間，兩度駁回其聲請。陳憶隆也是憲法判決後聲請再審，同樣也是被高等法院於今年5月間、6月間，兩度駁回聲請。高院駁回2人請求的原因，主要是認為2人所根據的113年憲判字第8號判決並不符合《刑事訴訟法》規定再審的新證據必須符合「新規性、確實性」兩要件，因此駁回聲請。

法界人士強調，即便憲法判決點名2人可以提出非常上訴救濟、暫緩執行，但案件仍須由最高法院合議庭5名法官審議，最高法院的法官仍有其獨立執行審判任務的判斷空間，不受憲法判決拘束。所以若僅因為憲法判決點名，不見得就會讓案件翻盤，撤銷2人的死刑判決。