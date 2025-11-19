台灣之光！正妹參賽環球小姐狂掃3大獎　裁縫師連夜打造冠軍戰袍

▲台灣之光！鄭珊汶作為台灣代表，在2025亞洲環球華麗小姐連掃3大獎項。（圖／鄭珊汶提供）



記者許宥孺／高雄報導

2025亞洲環球華麗小姐（Miss Glam Universe ）4日在印度舉行，台灣代表鄭珊汶在總決賽中表現亮眼，從多國參賽佳麗中脫穎而出，一舉奪下「環球華麗小姐亞洲冠軍」，並同時榮獲「才藝獎」與「時尚獎」，一人連掃3大獎，讓台灣之美在國際選美舞台被看見。

鄭珊汶在今年9月底才從國際選美比賽「世界魅力夫人」抱回「世界亞軍」及國服冠軍，她沒有停下腳步，10月29日又從高雄啟程前往印度挑戰「環球華麗小姐」，總決賽賽程密集，包括拍攝、評審訪談、文化參訪及多場舞台競賽。她表示：「我不想替自己設限，我想追求人生能到達的最高榮譽。」

不假他人之手，鄭珊汶全程參與設計與改良參賽服裝，充分揮灑自身的時尚創意與巧思，其中總決賽穿著的金色禮服披肩戰袍，是她親自挑選布料，並與70歲的高雄在地服裝老師傅詠存阿姨合作製作。

▲高雄在地服裝老師傅詠存為鄭珊汶打造金色冠軍戰袍。（圖／鄭珊汶提供）



「在能力範圍內協助年輕人穿上華麗賽服走向國際舞台，是身為一名裁縫職人的驕傲」，傅詠存阿姨一開始因設計前衛、工法難度高而婉拒，但得知鄭珊汶將代表台灣登上國際舞台後徹夜難眠，最終決定投入服裝的縫製。

此次賽程，鄭珊汶聘請彩妝師許米蓁隨行，塑造出精準的妝容，並依舞台光線判斷立體輪廓，將服裝、造型與舞台氣場精準融合，讓鄭珊汶每一次登場都呈現最佳狀態，不但獲頒「時尚獎」，也為奪冠環節奠定關鍵優勢。

國服環節中，她以《鳳凰與梅花：東方之光》為主題展演台灣文化，改良式旗袍結合鳳冠，以東方古典線條融合現代時尚剪裁，襯托出女性的典雅。鳳凰象徵重生，牡丹喻意榮耀與自信，而台灣國花梅花代表堅韌、在寒風中依然綻放。這套服裝意象深具文化內涵與視覺張力，在舞台燈光映照下撼動全場，向世界傳達台灣女性的優雅、自信與民族文化之美。

▲化妝師許米秦為鄭珊汶塑造妝容，鄭珊汶穿著改良式旗袍結合鳳冠打造的國服獲頒時尚獎。（圖／鄭珊汶提供）



在總決賽最後一關，鄭珊汶抽到的機智問答題目為「命運塑造人生，還是人生塑造命運？」她以全英文回應「我相信命運，但我更相信我們能創造自己的人生。」深度思辨與韌性女力讓全場折服，也獲得評審一致肯定。

鄭珊汶表示，站上國際選美舞台除了與各國佳麗競艷，更重要的是透過這個平台建立連結、促進文化交流，希望讓世界看見台灣女性動靜皆宜的美，也期盼藉由國服與才藝彰顯東西方文化的互通性，未來她將持續投入國際賽事與文化推廣，用自己的方式讓更多國家的民眾認識台灣、喜歡台灣。