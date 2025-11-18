鎮壓學運釀1400死！孟加拉前總理「遭判死刑」　急催印度引渡回國

▲孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）因鎮壓去年的學生示威遭控違反人道罪，遭當地國際罪行法庭（ICT）判處死刑。判決公布後，孟加拉外交部立即正式向印度提出引渡要求，但印度至今未展現進一步動作，在兩國關係間投下新的變數。

綜合外媒報導，哈希納去年7月被指示意軍警以致命武力對付反對公務員配額制度的學生運動，造成至少1400人死亡，國內外強烈批評聲浪高漲。她於同年8月宣布辭職後飛往印度，目前仍居於德里（Delhi）一處安全地點，並受到印度政府全面性保護。她稍早受訪時也向《印度斯坦時報》表示，感謝印度在過去一年給予她安全的避風港。

然而，ICT本週裁定哈希納在「煽動、下令殺害、未能阻止暴行」三項指控上全部成立。法官莫尊德（Golam Mortuza Mozumder）直言，「我們決定僅給她一個刑罰──死刑。」

判決立即引發孟加拉外交部行動。該部表示，根據孟印現行引渡條約，印度「有義務」將被定罪者移交，並稱「任何國家替危害人道罪的被告提供庇護，都是極不友善的行為」，並質疑印度遲未表態。

印度對此保持相對低調。外交部聲明強調，印度致力於「確保孟加拉人民的和平、民主、包容與穩定」，並將持續與「所有相關利益方」保持建設性對話，但並未對引渡請求作出正面回應。

▲孟加拉首都達卡，反哈希納的示威者在與安全部隊爆發衝突時高喊口號。（圖／路透）



哈希納去年抵達印度僅數小時，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）就曾指出，她是向總理莫迪（Narendra Modi）政府申請「短暫訪問」。外界當時普遍認為她將很快離境，但一年多過去，印度官方仍未透露她後續動向。

目前印度有多種可能選項：其一是確定孟加拉審判程序符合國際標準後接受引渡；其二是基於「合理迫害疑慮」拒絕請求；亦或要求孟加拉先就公平審判、人身安全、國際準則等作出具體承諾，再決定是否交人。

孟加拉國內對此案情緒仍相當激動。許多在抗爭中失去親人的家屬認為判決象徵「遲來的正義」，但同時也關注印度是否願意配合引渡。另一方面，哈希納本人則在聲明中指控審判「有偏見、帶有政治動機」，並強調她不怕面對「真正的法庭」。

隨著孟加拉2026年國會大選逐漸逼近，哈希納的去留、以及印度的態度，恐將成為影響南亞政治穩定的關鍵因素之一。