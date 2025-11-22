　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國語文競賽臺中登場　2585位選手匯聚展技能

▲全國語文競賽今在台中登場，來自22縣市的選手報到，場面熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全國語文競賽今在台中登場，來自22縣市的選手報到，場面熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「114年全國語文競賽」歷經兩年籌備，個人賽今、明兩天（22、23日）在台中市盛大登場。市長盧秀燕歡迎來自全國22縣市、共2,585名語文好手齊聚台中，其中個人賽選手2,062人、讀者劇場團體賽143隊、523人參賽，期待選手們以語言為舞台、以文字為橋樑，在台中展現語文學習成果與深厚文化底蘊。

全國語文競賽邁入第80屆，今年將111年試辦的「本土語文讀者劇場」正式納入競賽項目，深化本土語言教學，也讓語文展演更具多元風貌。賽事涵蓋朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字、作文及讀者劇場等七大類，語別橫跨國語、台語、客語及原住民族語，競賽組別則從國小、國中、高中到教師、社會組一應俱全，語文實力在台中全面較勁。

教育局副局長賴緣如表示，台中長年深耕閱讀教育、本土語言課程與多語環境營造，此次承辦全國競賽，不僅展現城市在語文教育上的厚實成果，也歡迎選手在比賽之餘走訪台中，感受這座城市兼具現代與人文的魅力。

為讓語文競賽更富文化氛圍，教育局特別在賽場周邊打造「創意祈願互動區」、「拍照打卡區」及「台中文學地景圖導覽區」。選手與陪同師長除了能寫下祈願與祝福，也能拍下獨有回憶，更能透過文學地景認識台中的城市脈絡，在比賽之外感受書香之都的文化氣息。

教育局補充，114年全國語文競賽決賽（個人賽）於11月22、23日在南屯區惠文國小、台中特教學校及私立明德高中舉行；讀者劇場（團體賽）則將於11月30日在私立新民高中登場。更多賽事資訊可至官方網站查詢。

▲全國語文競賽今在台中登場，來自22縣市的選手報到，場面熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲祈願牆前滿滿手寫卡片，映照出語文競賽的活力與期待。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球首例！人類感染H5N5病毒喪命
子瑜一開口全場哭了！　TWICE：她是我們的驕傲
金馬紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻
快訊／金馬首獎開出！
陳意涵紅毯「超兇事業線」全看光！
快訊／范冰冰證實人不在台灣！　導演親揭「通話內容」
快訊／台中騎士頭部重創身亡
快訊／謝侑芯今午回家了！　家屬代表護送骨灰回台
林岱樺旗山造勢湧2萬人！再嗆檢調追殺：用盡手段讓我斷手斷腳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血　連靜雯響應

桃園仙草嘉年華揭幕「酷洛米」吸睛　打造魅力浪漫紫色花海

嘉義小農征服沖繩的胃　「台灣祭」農特產超搶手

全國語文競賽臺中登場　2585位選手匯聚展技能

志工付出被看見！台南勞工局勇奪金銀銅21獎項　黃偉哲親頒肯定

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入　黃偉哲：運動＋觀光更健康

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！　空品監測持續進行PM2.5監測

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！　黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

白河廢棄物深夜大火！3千平方公尺燃燒　27車62人徹夜搶救

西拉雅20週年生日加碼！　關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

血荒季來臨！念慈安靈功德協會號召捐血　連靜雯響應

桃園仙草嘉年華揭幕「酷洛米」吸睛　打造魅力浪漫紫色花海

嘉義小農征服沖繩的胃　「台灣祭」農特產超搶手

全國語文競賽臺中登場　2585位選手匯聚展技能

志工付出被看見！台南勞工局勇奪金銀銅21獎項　黃偉哲親頒肯定

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入　黃偉哲：運動＋觀光更健康

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！　空品監測持續進行PM2.5監測

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！　黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

白河廢棄物深夜大火！3千平方公尺燃燒　27車62人徹夜搶救

西拉雅20週年生日加碼！　關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

快訊／王世堅突發聲明：AI假影片！我沒去中國也沒用抖音YouTube

高雄驚險車禍！　男子突頭暈「自撞輕軌」號誌桿

金馬獎／劉冠廷自嘲：終於走出去了！　去年口誤「金馬26」被林柏宏狂虧

直擊／子瑜一開口全場哭了！TWICE感性：她是我們的驕傲，終於來到故鄉

金馬紅毯／柯煒林「醫生准熬夜」嗨喊：期待慶功宴　爸媽飛台「擁抱當幸運物」

黃秋生競逐男配「不會那麼巧」 看好金士傑攔胡得獎

【金馬62即時得獎名單】恭喜《世外》奪最佳動畫片

金馬獎／開場疑似放送事故！　頑童MJ116開唱「收音大悲劇」

金馬獎／紅毯主持群「他被讚今年表現最佳」　楊千霈16年經驗挨批翻車

金馬獎／西島秀俊合體「媽媽」翁倩玉！她半世紀前奪影后：52年了

許瑋甯曾因混血臉孔遭霸凌　不怕兒子被欺負：比較擔心女朋友

地方熱門新聞

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

百人顧問團超壯陣！大成國中新家長會長陳松鉉以行動撐起教育

外送專法草案出爐　業者憂成本轉嫁衝擊460億產值

南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫開放報名中

黃婉如籲市府　儘速規劃雙層巴士上國道

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在

高鐵桃園站熱血總動員　募集465袋熱血助人

白河廢棄物深夜大火！3千平方公尺燃燒27車62人徹夜搶救

西拉雅20週年生日加碼！關子嶺一日遊套票20元限量20組秒殺優惠

烏樹林廢棄物暫置區大火控制！空品監測持續進行PM2.5監測

紅崴半程馬嘉年華開跑！破千跑者湧入運動＋觀光更健康

烏樹林風災廢棄物場深夜起火！黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優

龜仔港雞場協調會百名里民到場業者掛保證控臭降噪回饋地方獲認同

更多熱門

相關新聞

沙鹿公車自撞工程護欄無人受傷

沙鹿公車自撞工程護欄無人受傷

台中市沙鹿區今天（22日）下午發生一起交通事故，台灣大道7段正在施作工程進行道路開挖，1輛公車行經晉江寮BRT站時，疑未注意路況，不慎撞上工程護欄，幸車上僅有1名乘客，全案無人受傷。詳細車禍情形警方正在釐清。

男偷拍前女友裸照貼車窗恐嚇　遭判1年

男偷拍前女友裸照貼車窗恐嚇　遭判1年

玉澤演台中遭偷拍　盧秀燕也發聲

玉澤演台中遭偷拍　盧秀燕也發聲

AI作弊風暴襲捲南韓名校　當ChatGPT成為A+成績捷徑該怎麼辦？

AI作弊風暴襲捲南韓名校　當ChatGPT成為A+成績捷徑該怎麼辦？

台中女網戀被恐嚇討錢

台中女網戀被恐嚇討錢

關鍵字：

語文競賽台中本土語言讀者劇場教育

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面