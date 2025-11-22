全國語文競賽臺中登場　2585位選手匯聚展技能

▲全國語文競賽今在台中登場，來自22縣市的選手報到，場面熱鬧非凡。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

「114年全國語文競賽」歷經兩年籌備，個人賽今、明兩天（22、23日）在台中市盛大登場。市長盧秀燕歡迎來自全國22縣市、共2,585名語文好手齊聚台中，其中個人賽選手2,062人、讀者劇場團體賽143隊、523人參賽，期待選手們以語言為舞台、以文字為橋樑，在台中展現語文學習成果與深厚文化底蘊。

全國語文競賽邁入第80屆，今年將111年試辦的「本土語文讀者劇場」正式納入競賽項目，深化本土語言教學，也讓語文展演更具多元風貌。賽事涵蓋朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字、作文及讀者劇場等七大類，語別橫跨國語、台語、客語及原住民族語，競賽組別則從國小、國中、高中到教師、社會組一應俱全，語文實力在台中全面較勁。

教育局副局長賴緣如表示，台中長年深耕閱讀教育、本土語言課程與多語環境營造，此次承辦全國競賽，不僅展現城市在語文教育上的厚實成果，也歡迎選手在比賽之餘走訪台中，感受這座城市兼具現代與人文的魅力。

為讓語文競賽更富文化氛圍，教育局特別在賽場周邊打造「創意祈願互動區」、「拍照打卡區」及「台中文學地景圖導覽區」。選手與陪同師長除了能寫下祈願與祝福，也能拍下獨有回憶，更能透過文學地景認識台中的城市脈絡，在比賽之外感受書香之都的文化氣息。

教育局補充，114年全國語文競賽決賽（個人賽）於11月22、23日在南屯區惠文國小、台中特教學校及私立明德高中舉行；讀者劇場（團體賽）則將於11月30日在私立新民高中登場。更多賽事資訊可至官方網站查詢。

▲祈願牆前滿滿手寫卡片，映照出語文競賽的活力與期待。（圖／記者游瓊華翻攝）