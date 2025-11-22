　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玉澤演台中遭偷拍發文警告　盧秀燕也發聲

記者黃翊婷／綜合報導

南韓人氣男星玉澤演來台出席活動，但他疑似遭到騷擾，21日在Threads上首度發文，希望大家「不要偷拍」，立刻引發眾多網友討論。台中市長盧秀燕也發聲表示，「隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍。」

▲▼直擊／2PM玉澤演證實：來台灣拍戲　「同框大咖影后」現場畫面曝光。（圖／記者吳睿慈攝）

▲玉澤演近期來台參加活動。（資料照／記者吳睿慈攝）

玉澤演日前在台北出席活動時，表示將在台灣待很長一段時間，近日也頻繁在台中地區被目擊，引發網友討論。不過，玉澤演21日在Threads上首度發文，內容使用繁體中文，「千萬別偷拍我，拜託拍照和偷偷拍照是完全兩碼事」。

▲▼ 玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友。（圖／翻攝自玉澤演IG、脆）

▼▲玉澤演疑似在台中遭到騷擾。（圖／翻攝自玉澤演IG、Threads）

▲▼ 玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友。（圖／翻攝自玉澤演IG、脆）

網友推測玉澤演疑似遭到騷擾，才會出來喊話，紛紛留言呼籲大家給予尊重，「讓澤演第一則脆就發這個，丟不丟臉啊？」、「請遇到的人自重」、「台灣人丟臉到本人來脆發文警告」。

台中市長盧秀燕也在Threads上發文表示，很榮幸有許多國際級大明星到訪台中，但明星到訪就像所有旅客一樣，希望能自在、安心享受台中的美好，而且「隱私關係著藝人的安全問題，我想要拜託大家，如果巧遇明星，請不要偷拍」，這才是台中人最誠摯、最友善的待客之道，期盼大家能共同守護貴客的隱私與安全。

11/19 全台詐欺最新數據

南韓人氣男星玉澤演日前在台北出席活動時，自爆即將在台灣待很長一段時間，他透露是為了拍攝而來，而他確實近日頻繁在台中被拍到蹤跡，不時會出現在脆上，親民又入境隨俗的打扮獲得很多討論，怎料，他疑似遭到騷擾，稍早在脆首度發文，「千萬別偷拍我」，特地用繁體中文警告大批網友。

玉澤演「發現TWICE要來」秒拍照：歡迎來臺灣

26歲替代役報到7小時後就逃兵　中心澄清：沒偷車

