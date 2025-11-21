打竹聯幫名號騙人！女網戀被恐嚇「找到你家」　給3萬6才能見面

▲台中一名陳女網戀遭恐嚇，詐團恐嚇會找到住家，讓陳女在超商內崩潰。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名陳女近日在網路認識男子，結果對方要求給3萬6千元的禮物卡才可見面，見陳女猶豫，又誆騙自己是竹聯幫成員，若不給錢就會查出住家地址。警方獲報前往，直接點破「都是詐騙」安撫陳女。

第四警分局春社派出所日前接獲超商店員報案，稱店內有顧客情緒激動大哭，疑似遭遇詐騙。員警獲報後立即派員前往現場，見一名女子坐在ATM旁失聲痛哭，不斷喊「我好害怕」。

經員警了解，陳女當下手裡拿著現金，尚未匯出款項或是購買禮物卡，自稱是網路交友認識南子，雙方互動多日，對方先以甜言蜜語博取信任，隨後要求她提供信用卡資料及信用額度查詢，又聲稱若要「正式見面」，需先購買價值3萬6千元的禮物卡作為「誠意保證」。

陳女開始覺得不對勁，認為「朋友見面為何要花錢？」，但該網友竟恐嚇自己是「竹聯幫成員」，若不照辦就會「查出住址、對家人不利」，使陳女當場情緒潰堤。

員警聽完始末後耐心安撫，解釋常見的交友詐騙手法，強調詐團不會真的找上門，並再三確認她尚未完成任何金錢交易，陳女方才冷靜下來放下心中的大石，成功阻止損失。