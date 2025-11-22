　
泰監獄「女模直送」細節再曝光！改造隱藏密室　VIP專屬炮房

▲▼女模直送！泰監獄「隱藏密室」成VIP砲房。（圖／翻攝自民意報）

▲調查人員發現，獄方將一間房間改造成特殊接待室。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國司法部長魯斯波・瑙瓦拉於2日上午8時45分親自前往曼谷中央監獄視察，實地勘查被改造成「特殊接待室」的監獄密室。這間密室是由獄警房間改造，專門提供中國籍囚犯在此與女模發生性行為，成為「VIP專屬炮房」。

曼谷中央監獄近日爆出弊案，監獄長及19名獄警涉嫌收賄提供中國籍囚犯特殊待遇，甚至還安排讓中國籍女模特兒進入監獄，與囚犯發生性關係。獄政廳16日展開突襲檢查，查獲一連串證據。

根據調查，16日突襲檢查行動中發現，原本屬於獄警的房間遭到大幅改造，成為接待室。更令人震驚的是，調查人員確認有2名中國籍女子透過非正常管道進入此處禁區，完全繞過一般探視程序，直接進入這間「VIP專屬炮房」。

司法部副次長尤塔納・納克榮西與特殊案件調查廳(DSI)、帕拉恰春警察局等相關單位代表共同參與此次聯合調查。調查小組將重點鎖定在監獄內部通道、各個檢查點，以及先前遭部分刪除的監視器畫面。

調查人員強調：「我們正全力恢復被刪除的監視器畫面，要完整還原囚犯進出受限區域的確切時間軸。」這些關鍵影像將成為釐清女模如何進入禁區的重要線索。目前技術團隊正搶救硬碟資料，力求重建完整的犯案過程。

初步調查顯示，光是事發當天就有6至7名獄警涉案，每個人都將接受個別深度調查。此案也已移交特殊案件調查廳進一步擴大偵辦，同時協調反洗錢辦公室追查相關人員的金流。

►泰監獄「女模直送」淪性愛天堂！中國大哥服刑當VIP　保險套散落

 
11/20 全台詐欺最新數據

