烏樹林廢棄物暫置區大火控制！　空品監測持續進行PM2.5監測

▲烏樹林風災廢棄物暫置區深夜起火，環保局與消防局合力迅速控制火勢，移動式空氣品質監測車首度上前線，24小時監測PM2.5、PM10即時資料。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置區21日晚間發生火警，濃煙一度瀰漫下風處，環保局獲報後立刻啟動應變措施，調派6台挖土機、8台水車與消防局合作滅火，火勢已於最快時間內獲得控制，為避免民眾暴露於不良空氣中，環保局也同步啟動移動式空氣品質監測車，在下風處持續監測空品變化並提醒民眾做好防護。

環保局表示，今年剛建置完成的「移動式空氣品質監測車」首次投入前線任務，可24小時連續監測火場下風處的空品變化，提供即時資料。今日中午12時最新監測資料顯示，PM2.5為45.14 µg/m³、PM10為72.26 µg/m³；環保局將持續監測，並依數據變化即時調整應對措施，直至火勢完全熄滅。

環保局指出，丹娜絲風災後產生大量廢棄物，自7月8日暫置以來，烏樹林暫置場累積量已超過25萬公噸。為加速清運，市府除向中央申請補助外，也先行動用市庫代墊及災害準備金共3億500萬元，確保工程不中斷。目前「營建混合物」及「廢樹枝」兩案均已進入發包階段，後續將整合跨局處力量，全力推進清運作業，力拚於明年儘速完成，降低環境與公共安全風險。