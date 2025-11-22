烏樹林風災廢棄物場深夜起火！　黃偉哲現場視察：盼盡快阻斷悶燒

▲後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場深夜起火，消防隊通宵搶救，市長黃偉哲赴現場視察，要求盡快阻斷悶燒，降低延燒風險。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁區烏樹林丹娜絲風災廢棄物暫置區，21日晚間發生火警，因堆置量大、火點深，現場一度瀰漫濃煙，消防局出動灌救，環保局調派重機具加入作業，22日上午台南市長黃偉哲前往火場視察，感謝消防與環保人員在最短時間內控制延燒，並指出目前仍有悶燒，需要持續挖掘降溫，避免火勢再擴大，市議員王宣貿、李宗翰也到場關心。

黃偉哲說明，堆置物層層堆疊、內部熱源不易散出，悶燒是最大風險。他強調，現階段首要任務就是阻斷火勢再蔓延，因此需持續進行挖掘散熱，再以灌水方式壓制，預估處理仍需一段時間，市府會與消防、環保等單位全力合作，降低災害風險。

環保局表示，21日晚上救援初期即調派六台挖土機、八台水車支援滅火，同時啟動移動式空氣品質監測車，在下風處持續監測 PM2.5、PM10 等資料，並完成通報。這輛今年才建置的監測車可24小時自動監測，提供最即時的空品資訊。依今日中午12時最新監測結果，PM2.5 值為 45.14 µg/m³、PM10 則為 72.26 µg/m³，環保局將持續追蹤到火勢完全熄滅為止。

環保局也指出，由於丹娜絲颱風造成大量廢棄物，自7月8日起進場堆置，截至目前累積超過25萬公噸，造成清運壓力。為加速處理，市府已向中央申請補助，並先行動用市庫代墊及災害準備金共3億500萬元，加速廢棄物清運與發包作業，以儘速騰出場地、降低環境與安全風險。