跨海好交情！滋賀縣議會帶「蓮花胸針」贈黃偉哲　拓展文化體育合作

▲滋賀縣議會訪團拜會台南市政府，雙方就觀光與人才交流深入討論。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本滋賀縣議會21日由川島隆二議員率6名議員再次拜會台南市政府，黃偉哲市長與新聞及國際關係處長蘇恩恩親自接待，雙方就觀光推廣、人才交流與後續合作方向進行深入討論，延續兩地長年的堅實情誼。

黃偉哲市長指出，今日適逢大台南國際旅展開幕，滋賀縣已連續多年參與旅展，是台南的老朋友。透過旅展，讓市民更認識滋賀的自然風光、文化底蘊與農特產品，也成為促進台南與滋賀相互觀光交流的重要平台。

黃市長也再度提及滋賀縣在台南地震與風災時伸出的援手，強調這份情誼珍貴且深厚。他期盼未來能在文化、體育、教育與青年互動等面向持續擴大合作，讓兩地關係更加緊密、深植世代。

川島隆二議員代表滋賀縣向台南近期的地震與颱風災害表達慰問。他說，滋賀參加台南旅展已超過10年，每次都收穫滿滿。如今已有7名台南大學生赴滋賀實習，期待日後能在文化、觀光之外，擴大人才交流，讓彼此連結越來越紮實。

訪談中最特別的一幕，是川島議員送上以滋賀當地栽種的蓮花製成的胸針。川島議員說，多年前台南白河的蓮花專家曾赴滋賀指導種植技術，這枚胸針象徵兩地多年來「攜手同行」的合作成果，他特地帶來致贈給黃市長，象徵情誼如蓮花綻放。

台南與滋賀縣自2013年締盟，2023年再簽署「促進自行車觀光交流備忘錄」，深化觀光互訪。本次滋賀縣議會訪團也參與旅展活動，持續向台南市民推廣在地魅力，為兩地交流翻開新的篇章。