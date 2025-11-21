　
地方 地方焦點

跨海好交情！滋賀縣議會帶「蓮花胸針」贈黃偉哲　拓展文化體育合作

▲滋賀縣議會訪團拜會台南市政府，雙方就觀光與人才交流深入討論。（記者林東良翻攝，下同）

▲滋賀縣議會訪團拜會台南市政府，雙方就觀光與人才交流深入討論。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本滋賀縣議會21日由川島隆二議員率6名議員再次拜會台南市政府，黃偉哲市長與新聞及國際關係處長蘇恩恩親自接待，雙方就觀光推廣、人才交流與後續合作方向進行深入討論，延續兩地長年的堅實情誼。

黃偉哲市長指出，今日適逢大台南國際旅展開幕，滋賀縣已連續多年參與旅展，是台南的老朋友。透過旅展，讓市民更認識滋賀的自然風光、文化底蘊與農特產品，也成為促進台南與滋賀相互觀光交流的重要平台。

▲滋賀縣議會訪團拜會台南市政府，雙方就觀光與人才交流深入討論。（記者林東良翻攝，下同）

黃市長也再度提及滋賀縣在台南地震與風災時伸出的援手，強調這份情誼珍貴且深厚。他期盼未來能在文化、體育、教育與青年互動等面向持續擴大合作，讓兩地關係更加緊密、深植世代。

川島隆二議員代表滋賀縣向台南近期的地震與颱風災害表達慰問。他說，滋賀參加台南旅展已超過10年，每次都收穫滿滿。如今已有7名台南大學生赴滋賀實習，期待日後能在文化、觀光之外，擴大人才交流，讓彼此連結越來越紮實。

▲滋賀縣議會訪團拜會台南市政府，雙方就觀光與人才交流深入討論。（記者林東良翻攝，下同）

訪談中最特別的一幕，是川島議員送上以滋賀當地栽種的蓮花製成的胸針。川島議員說，多年前台南白河的蓮花專家曾赴滋賀指導種植技術，這枚胸針象徵兩地多年來「攜手同行」的合作成果，他特地帶來致贈給黃市長，象徵情誼如蓮花綻放。

▲滋賀縣議會訪團拜會台南市政府，雙方就觀光與人才交流深入討論。（記者林東良翻攝，下同）

台南與滋賀縣自2013年締盟，2023年再簽署「促進自行車觀光交流備忘錄」，深化觀光互訪。本次滋賀縣議會訪團也參與旅展活動，持續向台南市民推廣在地魅力，為兩地交流翻開新的篇章。

11/19 全台詐欺最新數據

台南ESG概念店第3屆再添22家！黃偉哲：永續是城市競爭力

台南ESG概念店第3屆再添22家！黃偉哲：永續是城市競爭力

台南市政府20日在永華市政中心舉行第三屆「台南市ESG概念店認證」頒獎典禮，由市長黃偉哲親自頒獎，本屆共有19個品牌、22家卓越門市獲得認證，累計至今已達43個品牌、53家店家，城市永續版圖再度擴張，讓綠色行動不只停留在口號，而是確實走進日常消費與商業現場。

北港媽祖蒞臨台南永康！

北港媽祖蒞臨台南永康！

台南無刺虱目魚排外銷澳洲再開新局打進新藍海市場

台南無刺虱目魚排外銷澳洲再開新局打進新藍海市場

黃偉哲進營區送暖！137旅台南役男嗨翻

黃偉哲進營區送暖！137旅台南役男嗨翻

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

