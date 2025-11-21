打黑工遇戰爭「同伴遭哈瑪斯攻擊」　泰人轉進台灣慘被血汗剝削

▲移民署破獲泰籍非法移工仲介集團。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

移民署北區事務大隊新北專勤隊日前破獲雲林縣非法仲介集團，查獲39名逾期停留的泰籍移工。初步了解，這些移工透過非法仲介來台假觀光真打黑工，其中一名非法仲介每介紹一人，可抽傭2萬元至3萬5千元不等的金額，目前新北專勤隊正在擴大追查泰國當地仲介、在台接應的非法仲介及雇主，並清查相關不法獲利，依法移送雲林地檢署偵辦。

一名泰國籍逾期外僑日前自行前往新北專勤隊，自稱先前以觀光名義來台，實際上在台期間都在非法打黑工。新北專勤隊循線查出，台灣、泰國均有仲介涉入此案，並成功掌握雲林縣4處非法仲介集團藏匿黑工的處所，並於10月29日清晨、11月1日前往查緝，趁著非法移工外出工作時突擊，當場查獲39人，人數多到需要出動中型巴士才能載運。

根據專勤隊調查，有黑工分別指認不同仲介，其中一名住在台灣的泰國籍仲介每介紹一人來台假觀光打黑工，便可從中獲利2萬至3.5萬元不等，新北市專勤隊將擴大追查泰國當地仲介、其餘在台接應的非法仲介及雇主，並清查相關不法獲利，斬斷幕後集團黑手，並依法移送雲林地檢署偵辦。

專勤隊指出，這39名逾期停留的泰籍人士在台居住環境惡劣，不僅空間狹小，就連薪資都相當低微，其中有人透露，先前曾前往以色列非法工作，薪水雖然很高，但卻遇上以哈戰爭，因同伴遭哈瑪斯攻擊後，決定轉戰台灣打黑工，沒想到工作一天薪資竟只有一千元，遠低於市場行情，還被專勤隊查獲。

移民署指出，鑑於近年來泰籍人士假借觀光名義來臺從事非法工作人數居高不下，幕後多有不法集團操控，嚴重影響社會秩序及公共安全，排擠國人工作權益；移民署署長林宏恩責成所屬，秉持保障合法、取締非法的原則，從源頭打擊非法仲介集團，必將「斬斷黑手，斷絕不法根源」，絕不容許非法仲介荼毒社會。

新北市專勤隊隊長黃奕崗表示，移民署將持續與各治安機關加強合作，嚴查非法外來人口，並鎖定幕後集團為打擊標的，以保障國人及合法移工就業權益，同時再次呼籲，雇主應依就業服務法規定申請外籍移工，非法聘僱未經許可外國人，恐面臨新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內再違反者，處3年以下有期徒刑。另意圖營利仲介者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，請民眾切勿因一時貪圖小利以身試法，得不償失。