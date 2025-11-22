出發前1天「熊出沒」取消日本團！惡女騙走97萬　前議員也受害

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆傳出離譜的旅遊詐騙，民眾透過Line群組購買日本旅遊行程，刷卡付出數十萬元後卻遲遲無法成行，被害人懷疑遭詐，昨(21)日向警方報案，警方已受理報案，全案朝詐欺案方向偵辦。市議員鄭文婷也披露，全案疑為一名自稱「耐斯旅行社」的蕭姓女子主導，受害者至少26人，總損失約97.5萬元。

▲ 蕭女假借旅行社名義收取費用，竟以「熊出沒」為由取消，至少26名被害人集體向警方報案。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，受害民眾今年5月起在Line群組收到相關旅遊行程資訊，陸續繳付訂金與團費，合計數十萬元。未料承辦人一路以各種理由拖延，遲未完成訂購程序，行程也未能成行。民眾察覺不對勁後決定報警，警方目前已依詐欺方向調查。

▲ 蕭女得手97.5萬元，受害者包含前消防局長陳龍輝(左)、前市議員莊錦田等人。（圖／記者郭世賢翻攝）

鄭文婷進一步說明，這個日本東北團原訂11月7日出發，民眾從6月就繳交每人2萬元訂金，8月更繳清全部費用。未料行前一天（6日）晚上，蕭女突然以「日本有熊出沒」為由宣布取消出團；隔天，她又改說「旅行社機票超賣、可賠50%違約金」，意圖搪塞民眾博取信任。但民眾事後查證，旅行社根本未曾訂機票，所有理由全是假的，只為拖延退費並持續招攬更多受害者。

目前已知至少26名市民受害，損失金額高達97萬5千元，其中包含前消防局長陳龍輝、前市議員莊錦田等人。鄭文婷呼籲，凡曾與該蕭姓女子接觸、報名其旅遊行程的民眾，應立刻向警方報案或洽詢相關單位，以免更多人受害。