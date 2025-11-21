　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026新北鐵道馬拉松開報「追系列」接力品牌登場　打造城市旅跑新視野

▲▼ 新北,馬拉松,鐵道,接力,路跑,賽事,旅遊,觀光,競賽,追火車。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲所有與會貴賓齊聚預祝2026鐵道馬拉松接力賽十一周年圓滿順利。

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

路跑界極負盛名的「新北市鐵道馬拉松接力賽」（又稱「追火車」）迎來第11屆的里程碑，不僅象徵全新啟程，也將陪伴追友們邁向下一個十年。第11屆賽事將於2026年4月19日開跑，延續歷年的「競賽組」、最經典的「變裝組」以及「企業團體競賽組」，總計開放1,100隊名額；本屆特別為忠誠追友推出驚喜忠誠感謝禮，也為首度上車的新生追友準備新生歡迎禮，呼應第11屆，更加碼前111隊完成報名繳費，即可獲得專屬客製化隊名跑衣的早鳥禮遇，新生舊生都照顧到了。追友們！趕緊帶上隊友手刀報名，準點上車。

▲▼ 新北,馬拉松,鐵道,接力,路跑,賽事,旅遊,觀光,競賽,追火車。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲2026新北市鐵道馬拉松接力賽開報記者會由副市長陳純敬及觀旅局楊宗珉局長共同啟動，現正火熱報名中！

▲▼ 新北,馬拉松,鐵道,接力,路跑,賽事,旅遊,觀光,競賽,追火車。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲2026鐵道馬特別與臺鐵公司合作推出「鐵道馬拉松週遊紀念券」，讓追友們在接力之餘能搭乘火車暢遊雙溪、貢寮。

▲▼ 新北,馬拉松,鐵道,接力,路跑,賽事,旅遊,觀光,競賽,追火車。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲今年新生追友有機會獲限量『新來的』潮流造型棉T。

適逢第11屆賽事又逢生肖馬年，追火車的IP創作原型正是象徵接力奔馳的七神馬意象，本屆延續「七神」設定，讓七匹象徵速度與團隊精神的神馬，再次奔馳於各項賽事設計之中，絕對值得追友收藏！為鼓勵初追跑者加入，今年新生追友有機會獲限量『新來的』潮流造型棉T，感受追友前輩的滿滿熱情。前111隊報名繳費完成隊伍，還能獲得印有隊名的客製化跑衣，讓團隊榮耀更具識別度。

▲▼ 新北,馬拉松,鐵道,接力,路跑,賽事,旅遊,觀光,競賽,追火車。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲新北市鐵道馬拉松接力賽已成為本市年度重要盛事。（圖／2025鐵道馬拉松資料照）

▲▼ 新北,馬拉松,鐵道,接力,路跑,賽事,旅遊,觀光,競賽,追火車。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲新北市鐵道馬拉松接力賽變裝組裝扮創意十足。

追火車的經典魅力就在於沿鐵道所設計的接力路線，為了讓追友來到雙溪、貢寮能夠有更深度的鐵道體驗，同時欣賞當地山海風光與人文魅力，今年特別與臺鐵公司合作推出「鐵道馬拉松週遊紀念券」，讓追友們在接力之餘能搭乘火車暢遊雙溪、貢寮，體驗最具在地風情的鐵道旅跑之旅。

▲▼ 新北,馬拉松,鐵道,接力,路跑,賽事,旅遊,觀光,競賽,追火車。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲鐵道馬十一週年持續將7神IP融入跑者物資中，可愛實用兼具非常值得收藏。

新北市副市長陳純敬表示，新北市鐵道馬拉松接力賽已成為新北市年度代表盛事之一，去年1100隊名額開報不到半個月即秒殺，賽事不僅象徵團隊合作與榮耀精神，也成功帶動雙溪、貢寮等地方觀光發展，成為獨一無二的運動觀光品牌。除了鐵道接力外，新北市已連兩屆舉辦的耶誕馬拉松接力賽同樣深受跑友喜愛，接力賽事已成為跑者心中對新北的共同印象。因此，今年特別推出全新「追系列」接力賽品牌，宣示新北將以接力賽事作為旅跑城市的代表符號與精神。第11屆鐵道馬於今(11/20)記者會後上午11點整隨即火熱開報，邀請追友們火速至伊貝特報名網搜尋，揪齊7棒隊友立刻上車！更多活動資訊請密切鎖定「旅跑新北」、「新北旅客」官方臉書粉絲專頁，或上「新北市觀光旅遊網」查詢。

11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／祭重罰！　選秀狀元遭扣薪、禁賽1個月
快訊／不甩台股暴跌逾900點！　2檔亮燈漲停
鴻海、輝達合作電動車！　朝Level 4自動駕駛邁進
「破8.5萬連署」抵制aespa上紅白！　NHK：希望傳遞和
快訊／郭台銘現身！　滿頭白髮站台
快訊／喪屍輾死志工還落跑開毒趴！　遭羈押禁見
TWICE出發飛高雄了！　唯獨不見子瑜蹤跡
台股暴殺855點！　法人曝止跌關鍵

2026新北鐵道馬拉松開報「追系列」接力品牌登場　打造城市旅跑新視野

為促進觀光發展與交流合作，台南市黃偉哲市長20日與日本大分縣別府市長野恭紘市長、宇佐市後藤竜也市長共同簽署「台南市、別府市及宇佐市觀光交流協定書」。

新北馬拉松鐵道接力路跑賽事旅遊觀光競賽追火車

