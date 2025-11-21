南區7縣市齊聚台南！　「台南經驗」打造學生輔導安全網

▲南區7縣市輔諮中心齊聚台南，共同討論學生輔導服務精進方向。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南區7縣市學生輔導諮商中心主任及行政督導人員，21日到訪台南市學生輔導諮商中心，參加由台南市主辦的「2025年度南區學生輔導諮商工作協調諮詢中心主任聯繫會議」暨專題研習，透過業務交流與專業共學，共同研討南區學生輔導合作模式與未來服務創新方向。

市長黃偉哲表示，學生輔導諮商中心是各級學校輔導服務的堅實後盾，肩負三級輔導體系中心理評估、諮商與外部資源整合的重要角色。南區協調諮詢中心由台南市、高雄市、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣及澎湖縣共同組成，透過定期會議、業務參訪與交流，強化跨縣市合作，提升整體學生輔導品質。

教育局長鄭新輝指出，「台南經驗」展現地方政府整合教育支援系統的前瞻性，從跨局處合作、到重視第一線專業輔導人員的專業自主，都成為南區共學的重要標竿。他期待七縣市能持續深化合作，攜手為學生打造更完善、更安全的輔導支援網路。

教育局強調，台南已逐步建構跨高中與國中小的整合性輔導支援架構，提供學生跨階段、不中斷的輔導服務；同時透過南區協調平台，持續推動專題研習，聚焦新興議題，包括社會情緒學習（SEL）、AI在輔導領域的應用、跨系統合作以及司法輔導整合等，為南區專業團隊補強新世代能力。

此次會議由台南市學生輔導諮商中心主任陳怡潔主持，多場專題分享內容扎實，包括由雲林地院主任調保官謝嘉仁主講的「少年案件處理流程與個別化處遇原則」、副主任許菁菁的「過渡性教育措施計畫執行經驗」、以及督導王旻琪與專輔唐玉林分享的「觸法學生處遇性輔導與系統合作實務」。課程展現台南在法治教育、跨系統協作與個案處遇上的深厚能量。