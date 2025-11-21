月世界「冒出2座百噸垃圾山」！1嫌遭羈押禁見　檢今再聲押3人

▲高雄月世界冒出兩座垃圾山，檢再聲押3人。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

高雄市田寮和燕巢交界的月世界，近期被人發現突然冒出2座垃圾山，高雄市環保局稽查後，破袋發現是來自台南的垃圾，研判是同一犯罪集團所為。橋檢經複訊過後，向法院聲請羈押禁見蘇姓犯嫌獲准，21日向上溯源後再聲押3人。

橋頭地檢署18日高雄市政府警察局刑警大隊、岡山分局、保安警察第七總隊第三大隊南區中隊、環境部環境管理署南區環境管理中心及會同高雄市政府環保局、農業部林業及自然保育署屏東分署到事發地點進行履勘，發現現場不法傾倒的家庭廢棄物竟多達數百公噸。

檢方19日、20日前往台南、高雄搜索涉案的3間公司、岡山某茶行等，並拘提傳喚經營環保公司的李姓父子、蘇姓員工、施姓司機，以及環保公司鄭姓、黃姓業者，林姓、沈姓、馮姓司機等相關涉案人等共9人到庭，並查扣重型貨車2台、環保車6台、賓士1台。

根據檢方調查，李姓父子在岡山區經營環保公司，並租用高雄市燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物的場所，黃男、鄭男分別是台南2間公司的負責人，李姓父子提供該處鐵皮屋給黃男棄置合法向台南民眾清運的家戶垃圾，黃男再另外指示3名司機將公司清運出來的垃圾棄置鐵皮屋處，再由李姓兒子請蘇、施等人將廢棄物棄置在高雄市燕巢區、田寮區的山坡土地上，嚴重汙染山坡地環境。

檢方訊後認為李姓父子、蘇、施等4人涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，其中蘇先前已遭羈押，剩餘人等待召開羈押庭；諭知鄭交保60萬元、黃交保100萬元，司機林、沈、馮各交保20萬元。