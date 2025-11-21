　
地方 地方焦點

強韌台灣計畫再奪特優！　台南市連年入選持續打造安全韌性城市

▲台南市政府榮獲內政部「強韌台灣計畫」特優，由消防局副局長楊宗林代表領獎。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府榮獲內政部「強韌台灣計畫」特優，由消防局副局長楊宗林代表領獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府21日再度於內政部「2024年強韌台灣計畫」中奪下特優殊榮，代表台南在防災、減災及應變整備方面持續處於全國前段班，本次頒獎典禮於上午9時30分在台北車站台鐵大樓1樓展演區舉行，由台南市消防局副局長楊宗林代表受獎，展現市府多年深耕韌性治理的成果。

台南市多年推動「強韌台灣計畫」，透過完整災害整備、科技防災與跨機關協作，強化面對颱風、地震等重大災害的能力，落實「防災重於救災、預防勝於應變」理念。南區區公所從汛期整備、避難收容處所演練到與旅宿、餐飲、慈善團體及鄰區公所簽訂支援協定，逐步建構完善的安置與物資供應鏈。安平區公所也結合企業與民間力量推動震災與複合式演練，更在「2025全社會防衛韌性演練」中啟動防災協作中心，完整展現公私協力的實作成果。

在民間參與方面，慈濟志工陳麗安師姊自108年取得防災士資格後積極投入市府防災士訓練與社區宣導，足跡遍及全市24區公所，累積超過60場次的防災推廣；復國里長林水池則帶領里民打造韌性社區，推動編組成員全數取得防災士資格，並在丹娜絲颱風期間募集帆布與熱食支援七股災區，展現基層社區強大的互助力。

企業端也投入災害應變能量。慈濟基金會台南分會在凱米颱風重創南部後立即展開熱食供應、家戶訪視與環境清理，傳遞人道關懷；宏達多媒體傳播公司則運用影像科技與5G直播車協助災情現場即時回傳，使指揮官能迅速掌握狀況。今年楠西地震期間更於現場架設大型棚房作為臨時收容所，成為公私協力典範。

▲台南市政府榮獲內政部「強韌台灣計畫」特優，由消防局副局長楊宗林代表領獎。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南能連年獲得強韌台灣計畫特優肯定，是市府、區公所、防災士到民間企業共同努力的成果。未來市府將持續推動科技防災、智慧應變以及全民防災教育，讓台南成為更安全、更永續的韌性城市。

▲台南市政府榮獲內政部「強韌台灣計畫」特優，由消防局副局長楊宗林代表領獎。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯強調，台南在防救災領域的整備與表現已具全國指標性，未來仍會持續精進，不斷提升市民生命財產保護層級。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

為向默默守護交通安全的「道安英雄」致敬，交通部今（21日）舉辦有「交通界奧斯卡」美名的「金安獎」頒獎典禮，其中一名獲獎的義交鄭月琴，在台中新光三越發生氣爆意外，她在短短 1 分鐘內迅速調度 4 名義交投入交通指揮，讓救護車與救難人員能以最快速度趕赴現場，爭取寶貴的救援時間。

台南市消防局辦丙種職安主管訓練30名外勤幹部強化風險辨識

台南市消防局辦丙種職安主管訓練30名外勤幹部強化風險辨識

北港黑面三媽南巡唯一破例　台南腦麻童鑽轎

北港黑面三媽南巡唯一破例　台南腦麻童鑽轎

台南ESG概念店第3屆再添22家！黃偉哲：永續是城市競爭力

台南ESG概念店第3屆再添22家！黃偉哲：永續是城市競爭力

台南車禍死亡連4月居冠林燕祝要求A3事故納入斑點圖

台南車禍死亡連4月居冠林燕祝要求A3事故納入斑點圖

強韌台灣計畫特優台南安全韌性城市

