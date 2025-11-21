　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5.7地震狂搖26秒！孟加拉「地裂屋倒」6死數十傷　災民街頭痛哭

▲▼ 孟加拉發生規模5.7地震。（圖／路透）

▲ 5.7地震造成達卡一間房屋臨時結構倒塌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

孟加拉21日上午發生規模5.7強震，震央位於首都達卡25公里外的納辛迪（Narsingdi），造成至少6人死亡、數十人受傷。當時劇烈搖晃持續26秒，民眾紛紛逃到戶外，在街頭驚慌失措痛哭。

根據《每日郵報》，災情統計顯示，死者包括3人因建築物屋頂和牆壁倒塌喪生，另有3名行人遭掉落的建築物欄杆砸中身亡。地震後的畫面可見地面出現裂縫，部分建築物傾斜，還有臨時建築應聲倒塌。緊急救援人員趕赴現場，在瓦礫堆中搶救受困民眾。

達卡居民拉赫曼（Suman Rahman）描述，「我們感受到強烈震動，建築物像樹木一樣搖擺」，「樓梯擠滿逃生人群，每個人都嚇壞了，孩子們都在哭。」另一名上班族薩奇布（Sadman Sakib）則稱，「我這輩子從未感受到如此強烈的震動。」

電視新聞直播畫面捕捉到，攝影棚內2名女主播在地震當下驚恐地四處張望；正於達卡舉行的愛爾蘭對孟加拉板球賽事也因地震暫停，球員紛紛跑出球場，看台上的球迷則尋找掩護。

孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）呼籲民眾保持冷靜，「敦促所有人保持警覺，不要聽信任何謠言或錯誤資訊」，並稱當局正在評估災損。美國地質調查局（USGS）則警告，這起地震可能在擁有1.7億人口的孟加拉造成「重大傷亡」和破壞。

11/19 全台詐欺最新數據

