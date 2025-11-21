半夜遛鳥！　北市議員爆北市南港公園淪天體營勝地

記者陳家祥／台北報導
台北市南港公園竟成為天體營勝地？台北市議員陳宥丞指出，近期接獲民眾陳情，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，甚至社群平台上出現公開徵集群聚裸體聚會貼文，讓在地居民惶恐不安。對此，公園處表示將加強巡查，違者將依法移送警察機關處理。
▲南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊。（圖／陳宥丞提供）
台北市議員陳宥丞表示，昨日開始陸續接獲多位居民反映，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，甚至社群平台上出現公開徵集群聚裸體聚會貼文，已讓居民感到相當不安。
陳宥丞指出，公園原本屬於公共空間，南港公園更是民眾與兒童休憩的重要場域，如今夜間卻成為天體營的群聚地點，市民更擔心成為治安死角，市府有責任確保民眾的安全無虞。他表示，已要求公園處及警察局盡速調閱影像，並且加強夜間巡邏，避免公共場域成為治安漏洞。
對此，公園處回應，有關南港公園（正確地點為後山埤公園，兩公園緊鄰）夜間民眾裸體徘徊事件，晚間例行巡邏時尚未發現，後續將加強巡邏取締。
公園處強調，該行為已違反本市「公園管理自治條例」第11條第一點第17款「不得有妨害風化或賭博行為。違反規定者依照社維法處理，將移送警察機關依法處理」。
