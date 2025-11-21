　
社會焦點

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋就開車撞輾志工害枉死

記者唐詠絮／彰化報導

一名判刑11年去年才假釋出獄的45歲陳姓男子，涉嫌毒駕上路，在員林市新義街與員鹿路口竟高速衝撞前方停等紅燈的3輛機車，造成1死3傷慘劇。陳男肇事後不僅逃逸，還棄車並找來毒友接應逃亡，甚至在逃亡期間繼續開毒趴狂歡，行徑相當冷血。經過26小時逃亡被逮移送地檢複訊後，檢方向法院聲押，而彰化地院於昨(20日)晚間裁定准予羈押禁見。

▲▼毒駕撞倒女騎士再輾死，車上3人全吸毒躲26小時落網。（圖／民眾提供，下同）

▲▼毒駕撞倒女騎士再輾死，車上3人全吸毒躲26小時落網。（圖／民眾提供，下同）

這起悲劇發生在18日下午1時許，正值午後交通時段。64歲高姓女志工當時正騎車準備上班，在員鹿路一段路口停等紅燈時，與旁邊另外2輛機車一同遭到後方疾駛而來的白色自小客車猛烈衝撞。

▲▼毒駕撞倒女騎士再輾死，車上3人全吸毒躲26小時落網。（圖／民眾提供，下同）

▲▼毒駕撞倒女騎士再輾死，車上3人全吸毒躲26小時落網。（圖／民眾提供，下同）

高女當場連人帶車被撞飛重摔，落地後竟再遭肇事車輛輾過，現場慘不忍睹。雖經緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。另外3名受傷的機車騎士也分別受到輕重不等的傷害，現場一片混亂。

令人髮指的是，陳男肇事後竟直接開車揚長而去，完全無視受害者的死活。他先將向友人借來的白色自小客車棄置於社頭鄉山區，接著聯絡2名毒友開車接應，不斷變換藏匿地點，企圖設下斷點躲避查緝。

警方組成專案小組連夜追捕，在案發26小時後，終於在員林市山腳路一段將陳男逮捕歸案。更讓人氣憤的是，員警在接應車輛內搜出「喪屍煙彈」及安非他命等毒品，調查發現陳男在逃亡期間，竟然毫不在乎奪走一條人命，繼續與毒友開毒趴狂歡，冷血態度令人不寒而慄。

▲▼毒駕撞倒女騎士再輾死，車上3人全吸毒躲26小時落網。（圖／民眾提供，下同）

據悉，該名陳姓男子從曾因犯下毒品、強盜、竊盜及恐嚇等共22起案件，被判刑11年，去年底才剛假釋出獄。沒想到不到一年時間，竟又犯下如此重大案件。

彰化地檢署複訊後認定，陳男涉嫌殺人、毒駕、肇事逃逸等多項重罪，且有勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押並禁止接見通信。彰化地院審理後，於20日晚間裁准羈押禁見。

法院裁定，陳男有為規避重刑而逃亡之虞，且事發後有與證人串證、刪除手機聯絡訊息的行為，加上本案對社會治安造成重大危害，因此依刑事訴訟法規定裁定羈押並禁止接見通信。

11/19 全台詐欺最新數據

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

即／機車撞轉彎大貨車！79歲阿公不治

彰化縣福興鄉昨（20）日中午發生一起死亡車禍，一名79歲許姓老翁騎乘機車行經彰鹿路六段與番婆街口時，與一輛正在轉彎的大貨車發生碰撞。許姓老翁雖有配戴安全帽，仍因撞擊力道猛烈倒地，經送醫搶救後不幸宣告不治。詳細肇事原因正由警方進一步調查中。

摩鐵破門抓猴挨告妨害自由　徵信社3人慘了

摩鐵破門抓猴挨告妨害自由　徵信社3人慘了

獨／台中工廠全面燃燒　議員老家全毀

獨／台中工廠全面燃燒　議員老家全毀

彰化女自撞翻車「差1公尺」險墜10米橋下

彰化女自撞翻車「差1公尺」險墜10米橋下

黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

