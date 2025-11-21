　
傳台美關稅敲定赴美投資4000億美元　藍：根本單向迎合美國需求

▲▼立委楊瓊瓔 質詢 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

外媒金融時報今報導，台美關稅協議近期將公布，台灣承諾支持在美國建立科技園區，且承諾對美投資金額約4000億美元。國民黨立委楊瓊瓔表示，若屬實，那這根本不叫談判，而是台灣單向迎合美國需求，送晶片又送巨額投資，政府有什麼權力把前人打拼的積蓄送給美國？她主張談判結果須經立法院審查，要經過國人的了解和同意，絕不接受黑箱。

楊瓊瓔指出，4000億美元就是約12兆，這是4年半的政府總預算。這種數字只能用「恐怖」形容，這對台灣的產業發展、人才培育和投資能力，都是重創。

楊瓊瓔表示，她早在8月就質詢過政府，歐盟承諾（3年）購買7500億美元的美國能源、投資美國6000億美元；日本承諾投資美國5500億美元；韓國承諾投資美國3500億美元、購買1000億美元的美國能源。但是日本人口1.2億人、GDP4.3兆美元，人口和GDP是台灣的約5倍，南韓人口5100萬人、GDP1.7兆美元，人口和GDP也超過台灣兩倍，若台灣也被要求4000億美金的投資，這對台灣公平嗎？

楊瓊瓔表示，政府不斷宣稱，這次所謂談判是以「臺灣模式」，會不同於日韓模式，由企業主導、政府擔保，但所謂的「臺灣模式」，目前卻只是看到我們要把科學園區搬到美國。這樣的談判結果就是一面倒、倒向美國，但台灣換到什麼？只看到軍購給了錢拿不到、匯率被施壓、關稅至今壓的中小企業喘不過氣，人民感到的是這次談判是談的最慢、談的最高、還談的最黑箱。

楊瓊瓔強調，政府一定要在自主與談判對等性上堅守，衡量產業定位與台灣利益，並且不能把財政與產業負擔的風險當作籌碼，什麼都聽美國的不叫談判，希望政府能聽進去，且會要求政府，把談判內容送到立法院審查，要經過國人的了解和同意，絕不接受黑箱。
 

