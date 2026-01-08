　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：中共恐介入11月地方選舉　2026持續對台施壓脅迫

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會8日召開2026年第一場例行記者會，副主委、發言人梁文傑表示，新的一年，預期北京對台施壓脅迫不會停止，兩岸關係面對諸多挑戰，中共可能介入11月的地方選舉，對我國社會進行分化滲透。

梁文傑在記者會開場首先對2025年的兩岸關係發展進行回顧，他提到，中共在2025年對台的作為有以下幾點：第一，藉著3個80週年，擴大對台統戰宣傳，積極搶佔二戰史觀的話語權，從歷史與法理層面強調「台灣是中國不可分割的一部分」；第二，加大所謂的懲獨力道，威嚇台人進行跨國鎮壓，也對我國軍人、網紅、公職人員、司法官等發布所謂懸賞通告，形塑對台具有實質管轄權的假象；第三，對台實施軍事威嚇，持續操作灰色地帶行動混合戰，企圖壓縮我方管轄權。

梁文傑說，中共近期更新增所謂「台獨頑固份子」和「打手幫兇」的清單，他們並不感到意外，預期2026年北京對台施壓脅迫不會停止，兩岸關係面對諸多挑戰，包括今年兩會，中共將通過「十五五」規劃綱要，推進兩岸融合發展示範區及兩岸經濟合作等，進一步加大對台促融促統。

梁文傑還說，中共也可能介入11月台灣地方選舉，對我國社會進行分化滲透；4月份的「川習會」與中日關係的發展，也都可能牽動台海局勢，政府相關部門將持續密注中共對台策略與作為，審慎應處。

此外，梁文傑也提到，他們對兩岸關係一向是出於善意，希望關係能夠和緩，比如蔣萬安市長去上海雙層論壇的行程，他們從頭到尾都抱持著樂見、協助的立場，但沒想到，蔣市長回來隔天，中共就宣布軍演，「這樣的狀況讓我們對於對方的善意，真的不能期待，所以對於今年的兩岸關係，我們依然是秉持著善意，但是對方看起來是沒有。」

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

政院修法鼓吹武統罰百萬　藍委：對不起鄭南榕

行政院近日通過「國家安全法」修正草案，明定鼓吹武統言論，可處新台幣最高100萬元的罰鍰。對此，藍營立委羅智強批評，賴清德、民進黨對不起鄭南榕，箝制言論自由、箝制思想，「最好裡面也加入一條抓去關的，主張台獨顛覆中華民國，也抓去關、抓去罰，要不要？修進去啊！」

修法鼓吹武統罰100萬　梁文傑：說消滅台灣可容忍？

江啟臣、楊瓊瓔爭台中　藍擬比內參民調解決

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

林宜瑾提案修兩岸人民關係條例　王鴻薇：照這邏輯應廢止陸委會

