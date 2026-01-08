中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

▲中國人民解放軍東部戰區2025年12月30日發布的台灣週邊演習的影片截圖。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍「正義使命2025」軍演日前落幕，至於為何中方要在這個時間點舉行軍演？國安會諮委黃重諺8日接受鏡報網路節目專訪時進行解析，包括對日拉高對抗沒有效果、對美進行測試之外，中方內部在伊朗騷動、彈劾賴清德議題有在做收攏，加上經濟狀況等內部因素，最後訴諸民族主義跟外部行為來做內部鞏固。

黃重諺表示，政治上的原因，中方演習說是因為美國對台軍售，還有台灣政府搞台獨，但這些是表面上的，實際上不要忘記，中國在過去幾個月在島鏈周邊大量軍事部署，一般正常來說，不會把船放在外頭擺好幾個月。

黃重諺指出，中方進行這麼長的部署，不外乎幾個：第一，前陣子跟日本拉高對抗，後來沒有效果，就對台灣又再做一次，這是外觀跟政治上的理由；第二，中國也做一些在嘗試，就是美國已經很清楚標示，島鏈跟美國國家安全戰略是同一環，中國在做相關的測試。

黃重諺表示，另外比較深層原因，我方在關注的部分，如果有注意中國網路輿情會發現，中國網民最近比較關心另外一件事——伊朗。他說，伊朗最近有一些騷動，各地都在反抗政權，這部分中國網民有在關注，網民留言都在說，「加油」，因此中國官方在伊朗這件事上有在做收攏。

黃重諺也提到，「彈劾賴清德」的政黨攻防，中國討論區裡面也有討論，但網民的重點是說，「不應該坐太久，坐太久要下台」，而官方也開始把留言區關掉。

黃重諺表示，大家注意到，台灣不管股匯市狀況都穩定，反而中國不是，中國今年外資的離開比率更高，再來今年畢業大學生1300萬人，官方統計就業700萬，但實際上一定會更低，現一月快要過年了，中國全國各地都有欠薪狀況，相對之下內部是會有壓力的。

此外，黃重諺也提及，不要忘記中國解放軍現在幾乎每一個軍區、軍種都還在大規模清洗當中，前年有一個叫沒有名稱的軍演，當時在海上佈滿了近百艘船，中國那時候海軍上將苗華剛被拔掉。

黃重諺說，我們認為這些內部因素，訴諸民族主義跟外部行為來做內部鞏固，有意的讓軍方保持很忙，不會反過來對領導權威想東想西，這是很典型威權統治邏輯。