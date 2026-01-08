　
政治

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

▲針對是否跟進營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲表示，市府將審慎評估財政狀況與政策優先順序後再行決定。（記者林東良翻攝）

▲針對是否跟進營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲表示，市府將審慎評估財政狀況與政策優先順序後再行決定。（市府提供）

記者林東良／台南報導

針對台北、台中、高雄等縣市，陸續宣布將自115學年度起實施營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲8日於行政院接受媒體訪問時表示，台南市政府將審慎評估自身財政狀況，在充分精算經費需求並排序市政優先順序後，再做出負責任的政策性決定。

黃偉哲市長指出，營養午餐是否免費，並非單一福利政策的選擇，而是牽動整體財政結構與資源配置的重大課題。他強調，台南市財政自給率偏低，每一筆支出都必須審慎規劃，若中央未能提供相對補助，地方政府勢必承受龐大壓力，市府必須仔細評估可能產生的排擠效應，避免影響其他重要市政建設與公共服務。

針對媒體詢問若台南市實施營養午餐免費政策所需經費，黃偉哲說明，台南市約有14萬名中小學學生，若以每名學生每年約1萬元估算，全年經費約需14億元，實際數字仍需進一步精算。他坦言，對財政資源有限的南部縣市而言，這將是一項相當沉重的長期負擔。

黃偉哲市長也直言，近期新版財政收支劃分制度，對南部縣市明顯不公平。他以統籌分配稅款為例指出，台北市增加逾463億元，台南市僅約186億元，但台南仍需同步推動捷運建設、鐵路地下化等重大基礎工程，整體財政壓力遠高於北部都會區。他質疑，部分財政條件相對優渥的縣市，在取得大量資源後再推出未排富的福利政策，實際上反而加重其他縣市的施政困境，對南部而言相當不合理。

黃偉哲市長呼籲，中央政府應重新檢討財政收支劃分制度，對財政較為困難、發展相對落後的南部縣市，給予更多實質且公平的支持與補助，而非持續以齊頭式政策，進一步拉大城鄉與區域差距。

黃偉哲市長也強調，市府將在2026年8月、也就是115年新學年度開始前，完成相關評估並做出決定，在照顧學生權益與維持財政永續之間，尋求最合適的平衡點。

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：陳15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

免費營養午餐上路前溝通　謝國樑廣納家長意見

免費營養午餐上路前溝通　謝國樑廣納家長意見

基隆市長謝國樑今（8日）與本市多位家長會會長座談，針對即將實施的公立國中小免費營養午餐政策，持續蒐集家長團體意見，並聚焦於制度細節、食安把關與家長參與機制。謝國樑強調，政策方向已確立，但在正式全面落實前，市府仍希望透過充分溝通，讓配套更為周延，確保孩子吃得安心、家長放心。

高雄營養午餐免費！綠營4戰將全發聲喊支持

高雄營養午餐免費！綠營4戰將全發聲喊支持

北北基桃僅新北未跟進免費營養午餐　他籲侯友宜：要不要做而已

北北基桃僅新北未跟進免費營養午餐　他籲侯友宜：要不要做而已

財劃法削弱中央財政　行政院：無餘裕協助免費營養午餐

財劃法削弱中央財政　行政院：無餘裕協助免費營養午餐

各縣市搶跟進午餐免費　教團批「福利軍備賽」：恐排擠教育本務

各縣市搶跟進午餐免費　教團批「福利軍備賽」：恐排擠教育本務

營養午餐免費黃偉哲財政

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

