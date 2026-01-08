經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

▲針對是否跟進營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲表示，市府將審慎評估財政狀況與政策優先順序後再行決定。（市府提供）

記者林東良／台南報導

針對台北、台中、高雄等縣市，陸續宣布將自115學年度起實施營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲8日於行政院接受媒體訪問時表示，台南市政府將審慎評估自身財政狀況，在充分精算經費需求並排序市政優先順序後，再做出負責任的政策性決定。

黃偉哲市長指出，營養午餐是否免費，並非單一福利政策的選擇，而是牽動整體財政結構與資源配置的重大課題。他強調，台南市財政自給率偏低，每一筆支出都必須審慎規劃，若中央未能提供相對補助，地方政府勢必承受龐大壓力，市府必須仔細評估可能產生的排擠效應，避免影響其他重要市政建設與公共服務。

針對媒體詢問若台南市實施營養午餐免費政策所需經費，黃偉哲說明，台南市約有14萬名中小學學生，若以每名學生每年約1萬元估算，全年經費約需14億元，實際數字仍需進一步精算。他坦言，對財政資源有限的南部縣市而言，這將是一項相當沉重的長期負擔。

黃偉哲市長也直言，近期新版財政收支劃分制度，對南部縣市明顯不公平。他以統籌分配稅款為例指出，台北市增加逾463億元，台南市僅約186億元，但台南仍需同步推動捷運建設、鐵路地下化等重大基礎工程，整體財政壓力遠高於北部都會區。他質疑，部分財政條件相對優渥的縣市，在取得大量資源後再推出未排富的福利政策，實際上反而加重其他縣市的施政困境，對南部而言相當不合理。

黃偉哲市長呼籲，中央政府應重新檢討財政收支劃分制度，對財政較為困難、發展相對落後的南部縣市，給予更多實質且公平的支持與補助，而非持續以齊頭式政策，進一步拉大城鄉與區域差距。

黃偉哲市長也強調，市府將在2026年8月、也就是115年新學年度開始前，完成相關評估並做出決定，在照顧學生權益與維持財政永續之間，尋求最合適的平衡點。