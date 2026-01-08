快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

記者賴文萱／高雄報導

高雄市原本以「使用者付費」為由，不跟進國中小營養午餐免費，但高雄市長陳其邁今（8）日宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，不過突然的轉變引來外界質疑。陳其邁今出面說明決策過程，強調市府已經研議一段時間，必須考量到經費，這段期間也請教育局了解其他五都的做法，綜合各項考量後，才會在今天宣布。

▲陳其邁親自說明「營養午餐免費政策」的決策過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

「孩子的成長不能等，教育的投資不能省」陳其邁今（8）日親自說明，他今天宣布，115學年度起，高雄市公立國中小營養午餐全部免費，約18萬名學生受惠。雖然市府每學年將增加18億元經費的支出，但更重要的是減輕家長負擔、確保學生營養均衡，對下一代是值得的投資。

陳其邁說，其實市府已經研議一段時間，但必須考量到經費，特別是財政，讓市府照顧學生跟家長的美意可以落實。他們會決定推動這項政策，主要的原因在於高雄幅員廣大，超過11個台北市。

▲圖為高雄市營養午餐。（圖／記者賴文萱翻攝）

從都會到偏鄉，認為不論家庭的經濟條件如何，每一個孩子都應該獲得同樣好的照顧。每天的午餐菜色，大家都能夠享用符合「三章1Q」優良國產食材。這是公平，也是市政府應該要做的事情。

陳其邁說，從113學年度起，已經編列了1億4千萬元補助每餐每名學生4元，並每年投入5800萬，讓國小的學生每週都能夠喝到鮮奶。115年度更自籌4.5億元，確保學生餐食使用「三章1Q」國產可溯源的食材。

陳其邁強調，現在更進一步宣布營養午餐全面免費，就是希望讓每一個家庭都能夠減輕負擔，每個小孩都能夠安心吃得好、長得壯。所以，公立國中小營養午餐免費有其必要性。

市府在這段期間也請教育局了解其他五都的做法，綜合各項考量後，在今天正式宣布，從115學年度起實施公立國中小營養午餐免費的政策，也會嚴格把關品質，兼顧營養均衡。