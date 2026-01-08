　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

記者賴文萱／高雄報導

高雄市原本以「使用者付費」為由，不跟進國中小營養午餐免費，但高雄市長陳其邁今（8）日宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，不過突然的轉變引來外界質疑。陳其邁今出面說明決策過程，強調市府已經研議一段時間，必須考量到經費，這段期間也請教育局了解其他五都的做法，綜合各項考量後，才會在今天宣布。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁親自說明「營養午餐免費政策」的決策過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

「孩子的成長不能等，教育的投資不能省」陳其邁今（8）日親自說明，他今天宣布，115學年度起，高雄市公立國中小營養午餐全部免費，約18萬名學生受惠。雖然市府每學年將增加18億元經費的支出，但更重要的是減輕家長負擔、確保學生營養均衡，對下一代是值得的投資。

陳其邁說，其實市府已經研議一段時間，但必須考量到經費，特別是財政，讓市府照顧學生跟家長的美意可以落實。他們會決定推動這項政策，主要的原因在於高雄幅員廣大，超過11個台北市。

▲▼高雄市宣布不跟進營養午餐免費政策，高雄市議員白喬茵喊話市府，別讓高雄孩子有相對剝奪感。圖為高雄市營養午餐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲圖為高雄市營養午餐。（圖／記者賴文萱翻攝）

從都會到偏鄉，認為不論家庭的經濟條件如何，每一個孩子都應該獲得同樣好的照顧。每天的午餐菜色，大家都能夠享用符合「三章1Q」優良國產食材。這是公平，也是市政府應該要做的事情。

陳其邁說，從113學年度起，已經編列了1億4千萬元補助每餐每名學生4元，並每年投入5800萬，讓國小的學生每週都能夠喝到鮮奶。115年度更自籌4.5億元，確保學生餐食使用「三章1Q」國產可溯源的食材。

陳其邁強調，現在更進一步宣布營養午餐全面免費，就是希望讓每一個家庭都能夠減輕負擔，每個小孩都能夠安心吃得好、長得壯。所以，公立國中小營養午餐免費有其必要性。

市府在這段期間也請教育局了解其他五都的做法，綜合各項考量後，在今天正式宣布，從115學年度起實施公立國中小營養午餐免費的政策，也會嚴格把關品質，兼顧營養均衡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：陳15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：陳15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

擁抱數位落實普惠金融　玉山銀行打造「網路投保、行動遠距投保、智能輔助」三大數位保險服務

台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

【中國不讓他進】日本參議員石平抵台　高呼：台灣是獨立國家！

政治熱門新聞

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

疑拍到F-16火光墜海　張延廷揭原因

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲

更多熱門

相關新聞

都跟酒有關　高雄少年隊警紀連環爆

都跟酒有關　高雄少年隊警紀連環爆

高雄市警察局少年警察隊近來狀況連環爆，短短不到一個月內再度傳出涉及酒精爭議的失序行為。繼去年12月11日少年隊偵查佐因酒後失言在鳳山餐廳遭4名男子圍毆後，本月又爆出洪姓警官參加公祭返隊時「臉紅紅」、疑似帶酒容，甚至拒絕督察人員酒測，再度引發外界質疑。

80歲阿北逆衝對向　連撞2機車騎士險被輾

80歲阿北逆衝對向　連撞2機車騎士險被輾

高雄營養午餐免費！綠營4戰將全發聲喊支持

高雄營養午餐免費！綠營4戰將全發聲喊支持

高雄警官參加公祭後「臉紅紅」返隊　拒酒測恐遭處分

高雄警官參加公祭後「臉紅紅」返隊　拒酒測恐遭處分

北北基桃僅新北未跟進免費營養午餐　他籲侯友宜：要不要做而已

北北基桃僅新北未跟進免費營養午餐　他籲侯友宜：要不要做而已

關鍵字：

高雄免費午餐營養均衡教育投資學生福利

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面