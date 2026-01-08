　
地方 地方焦點

SNQ最高等級肯定　中醫大附醫「永續治理+公益服務」雙獲獎

▲中國醫藥大學附設醫院於2025年SNQ國家品質標章評選中，同時榮獲「醫院永續發展組」及「公益服務類」銅獎肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中醫大附醫多年來從治理制度出發，整合數位轉型、永續治理與公益服務，院長周德陽（右）接受衛生福利部林靜儀次長（左）頒發 SNQ 國家品質標章「醫院永續發展組」銅獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院在2025年「SNQ國家品質標章」評選中，同時通過「醫院永續發展組」及「公益服務類」兩大類別嚴格審查，雙雙榮獲銅獎肯定。依主辦單位財團法人生技醫療科技政策研究中心核定結果，由於評選標準嚴謹，該年度金獎與銀獎從缺，中醫大附醫所獲銅獎即為全國最高榮譽等級，具高度指標性與示範意義。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，醫療機構的成長不能只回應市場，更應回應社會期待。中醫大附醫始終秉持「取之社會、用之社會」的理念，將善盡企業社會責任視為永續治理的核心。他指出，透過制度化治理與長期投入，讓專業回饋社會，實踐共好、共享、共榮的永續價值，也期勉同仁持續將專業力轉化為推動社會進步與醫療永續的實際行動。

中醫大附醫院長周德陽指出，醫院多年來從治理制度出發，將數位轉型、永續治理與公益服務整合於同一治理架構中，讓永續實際反映在流程優化、資源配置、照護品質與社會影響力上。院方整合數位轉型、ESG永續策略、偏鄉與公益服務及組織文化，形成「有結構、有預算、有人員、有成效」的運作體系，透過明確分工、資源配置與成效評估，使永續成為日常醫療運作的一部分。

行政副院長暨永續長楊麗慧則指出，中醫大附醫已將公益行動正式納入營運管理體系，系統性呈現公益投入所帶來的健康改善與社會效益。以此次獲獎的「獨居長者照護」成果為例，參與服務的長者在憂鬱狀態、身體衰弱與生活依賴程度上皆有顯著改善，服務滿意度接近百分之百，讓公益不再只是情感訴求，而是具備量化數據、可供政策參考的永續成果。

在「醫院永續發展組」評選中，中醫大附醫以「智慧醫療結合永續治理」為主軸，將能源管理、低碳建築、智慧節能、資源循環、溫室氣體盤查與第三方查證，全面納入決策與營運流程。相關成果皆以量化數據呈現，目前院內已建置十六項AI臨床應用系統，每年減少碳排放逾三千公噸，展現智慧醫療與永續治理相互加乘的實質效益。

在公益服務方面，中醫大附醫長期關注超高齡社會下的獨居長者照護議題，透過整合醫療、社政、警政、消防、長照體系及企業夥伴，將醫療專業延伸至居家安全、心理支持、科技守護與生活陪伴，服務範圍涵蓋都會、山區與偏鄉，累計陪伴超過五百位獨居長者，關懷執行率逾九成九，有效降低孤寂與失能風險，展現醫學中心回應社會需求的實踐力與持續力。

院方指出，醫療不僅是治療疾病，更肩負回應社會變遷與守護弱勢的公共責任。此次榮獲SNQ全國最高等級肯定，正是中醫大附醫在醫療品質、永續治理與社會責任之間，持續追求制度化平衡的具體成果。未來將持續以健康為本、科技為翼，深化永續醫療、擴大公益影響，朝向具韌性與溫度的醫療典範邁進。

▲中國醫藥大學附設醫院於2025年SNQ國家品質標章評選中，同時榮獲「醫院永續發展組」及「公益服務類」銅獎肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中醫大附醫行政副院長暨永續長楊麗慧（右）接受行政院政務委員陳時中（左）頒發 SNQ 國家品質標章「公益服務類」銅獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

01/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

SNQ最高等級肯定　中醫大附醫「永續治理+公益服務」雙獲獎

中醫大附醫SNQ銅獎永續醫療公益服務智慧醫療

