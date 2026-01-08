　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

▲▼行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率閣員召開行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率閣員召開行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

115年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今（8日）呼籲朝野理性合作，盡快完成總預算的審議，讓政府得以持續推動施政。對此，國民黨立委許宇甄指出，總預算之所以卡關，根本原因不是「國會不審」，而是行政院帶頭違法，不肯依照已三讀通過、並經總統公布的法律編列法定支出，卻又要求立法院替它背書違法的預算。立法院身為立法機關，職責是監督政府依法行政，怎麼可能陪行政院一起審一份明知違法、明知缺項的總預算？

許宇甄強調，問題的核心非常清楚，不是在野不審，而是行政院不補。在野黨立委早已一再公開表達，只要行政院回到法治軌道，依法補編立法院114年三讀通過並已公告生效的軍人加薪及軍警退休費用，並依照慣例編足、如期撥付地方補助款，立法院隨時可以啟動審查，絕無拖延空間。遺憾的是，在野「言者諄諄」，行政院卻「聽者藐藐」。卓榮泰院長寧可對外開記者會噴口水、對內硬拗法定義務，也不願把預算缺口補齊，還反過來指責國會，這種把責任外包、把法律當可有可無的傲慢，才是預算卡關真正的元兇。

許宇甄更質疑，當全國人民此刻正為失聯飛官集氣祈福，行政院卻在此時消費悲劇、蹭熱度，硬把飛安事故栽到「沒審總預算」上，這種操作不但冷血，更是在轉移焦點。現在最重要的是全力搜救、全力支持第一線，不容任何人當作政治操弄，更何況，外界早已質疑防撞系統、飛官防寒衣等關鍵裝備配發與管理進度，F-16妥善率問題也屢遭點名，行政院應督促國防部徹底檢討、對症下藥，而不是先找「總預算」當遮羞布。若行政院真心重視國防、真心要照顧官兵，就更應該先把法律所定的軍人加薪與相關法定支出編進預算，用行動落實承諾，而不是嘴上喊國防重要，手上卻拒絕依法編列。

許宇甄直言，反觀在中央政府刻意剋扣地方補助款、且補助款何時到位仍是未知數的困境下，台北市、基隆市及台中市等地方政府，仍舊展現「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」的決心。地方縣市長，為了減輕家長負擔，即便財政辛苦，仍設法挪出經費，宣布自115學年度起實施國中小營養午餐免費政策。地方可以節衣縮食、挪出經費照顧學童，行政院卻把總預算當成政治攻防的武器，誰的心中有人民，從此就可以看得一清二楚。

許宇甄最後強調，總預算是國家治理的根本，但前提永遠只有一個：依法編列、依法審查。行政院若繼續拒絕補正法定支出，並拿地方補助與國防安全對社會放話施壓，只會加深朝野對立、撕裂社會信任。行政院應立即停止卸責與抹黑，立刻補正預算、補齊法定義務支出，回到法治正軌，讓國會得以依法完成審議，這才是對人民、對官兵、對地方、對國家真正負責的態度與作為。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：陳15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：陳15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

擁抱數位落實普惠金融　玉山銀行打造「網路投保、行動遠距投保、智能輔助」三大數位保險服務

台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶

政治熱門新聞

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

疑拍到F-16火光墜海　張延廷揭原因

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲

更多熱門

相關新聞

有無設少子女化辦公室掀議論　衛福部：快審預算才是民眾之福

有無設少子女化辦公室掀議論　衛福部：快審預算才是民眾之福

衛福部長石崇良7日在立法院答詢時，直言衛福部確實沒有成立少子女化對策辦公室，遭民眾黨團總召黃國昌批「公開打臉行政院」。風波持續延燒，衛福部次長呂建德今（8日）在院會後記者會說，2017年陳時中部長成立直屬部長室的少子女化對策辦公室，接著2018年升級為少子女化對策計畫，從2018年到2025年，衛福部總共編列5931億；他呼籲，有部分委員執意拘泥在名詞上，他尊重，但比較重要的是應該趕快讓預算付委審查，才是民眾之福。

財劃法削弱中央財政　行政院：無餘裕協助免費營養午餐

財劃法削弱中央財政　行政院：無餘裕協助免費營養午餐

總預算卡關國防部衝擊最大　卓榮泰：影響個裝籌措、F-16後勤維護

總預算卡關國防部衝擊最大　卓榮泰：影響個裝籌措、F-16後勤維護

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

民進黨民調／過半國人不滿國會表現　66.9%盼先審預算、非彈劾總統

民進黨民調／過半國人不滿國會表現　66.9%盼先審預算、非彈劾總統

關鍵字：

卓榮泰藍白總預算許宇甄

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面