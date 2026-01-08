卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率閣員召開行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

115年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今（8日）呼籲朝野理性合作，盡快完成總預算的審議，讓政府得以持續推動施政。對此，國民黨立委許宇甄指出，總預算之所以卡關，根本原因不是「國會不審」，而是行政院帶頭違法，不肯依照已三讀通過、並經總統公布的法律編列法定支出，卻又要求立法院替它背書違法的預算。立法院身為立法機關，職責是監督政府依法行政，怎麼可能陪行政院一起審一份明知違法、明知缺項的總預算？

許宇甄強調，問題的核心非常清楚，不是在野不審，而是行政院不補。在野黨立委早已一再公開表達，只要行政院回到法治軌道，依法補編立法院114年三讀通過並已公告生效的軍人加薪及軍警退休費用，並依照慣例編足、如期撥付地方補助款，立法院隨時可以啟動審查，絕無拖延空間。遺憾的是，在野「言者諄諄」，行政院卻「聽者藐藐」。卓榮泰院長寧可對外開記者會噴口水、對內硬拗法定義務，也不願把預算缺口補齊，還反過來指責國會，這種把責任外包、把法律當可有可無的傲慢，才是預算卡關真正的元兇。

許宇甄更質疑，當全國人民此刻正為失聯飛官集氣祈福，行政院卻在此時消費悲劇、蹭熱度，硬把飛安事故栽到「沒審總預算」上，這種操作不但冷血，更是在轉移焦點。現在最重要的是全力搜救、全力支持第一線，不容任何人當作政治操弄，更何況，外界早已質疑防撞系統、飛官防寒衣等關鍵裝備配發與管理進度，F-16妥善率問題也屢遭點名，行政院應督促國防部徹底檢討、對症下藥，而不是先找「總預算」當遮羞布。若行政院真心重視國防、真心要照顧官兵，就更應該先把法律所定的軍人加薪與相關法定支出編進預算，用行動落實承諾，而不是嘴上喊國防重要，手上卻拒絕依法編列。

許宇甄直言，反觀在中央政府刻意剋扣地方補助款、且補助款何時到位仍是未知數的困境下，台北市、基隆市及台中市等地方政府，仍舊展現「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」的決心。地方縣市長，為了減輕家長負擔，即便財政辛苦，仍設法挪出經費，宣布自115學年度起實施國中小營養午餐免費政策。地方可以節衣縮食、挪出經費照顧學童，行政院卻把總預算當成政治攻防的武器，誰的心中有人民，從此就可以看得一清二楚。

許宇甄最後強調，總預算是國家治理的根本，但前提永遠只有一個：依法編列、依法審查。行政院若繼續拒絕補正法定支出，並拿地方補助與國防安全對社會放話施壓，只會加深朝野對立、撕裂社會信任。行政院應立即停止卸責與抹黑，立刻補正預算、補齊法定義務支出，回到法治正軌，讓國會得以依法完成審議，這才是對人民、對官兵、對地方、對國家真正負責的態度與作為。

