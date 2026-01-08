　
地方 地方焦點

搶命不等血管！南市導入骨針輸液技術　打造更快更穩救護網

▲台南市消防局舉辦骨內血管電鑽穿刺種子教官訓練，邀請奇美醫院急診醫師授課強化救護專業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為全面提升第一線緊急救護品質，台南市政府消防局8日在消防局七樓舉辦「骨內血管電鑽穿刺（骨針輸液）種子教官訓練」，邀請奇美醫院急診醫學部林毅主治醫師親自授課，指導15名高級救護技術員，培育成為專業教官，為後續全面推廣骨針輸液技術奠定基礎。

消防局指出，骨針輸液（Intraosseous Infusion, IO）技術，適用於OHCA（到院前心跳停止）及重大創傷等緊急狀況，當病患血管塌陷、難以迅速建立靜脈輸液途徑時，可直接經由骨髓腔快速完成給液與給藥，是爭取黃金救命時間的重要關鍵。

在市長黃偉哲全力支持及醫療指導醫師專業建議下，消防局已完成全市61輛第一線救護車全面配置骨針輸液電鑽設備，確保每一起生命危急案件，都能即時啟動更有效率的救援模式。

黃偉哲表示，市府團隊始終秉持「預防優先、救命第一」的理念精進救護品質，骨針輸液技術的全面導入，不僅展現市府對市民生命安全的高度重視，也代表台南在全國緊急醫療體系中持續走在前端。他強調，救護人員能在最短時間內建立給藥通路，對病患生存率與復甦品質影響極大，市府將全力支持消防局推動各項關鍵救命技術，讓市民更安心。

消防局長楊宗林指出，依據內政部修訂《救護技術員管理辦法》，自2025年起中級救護技術員已獲准操作骨針技術，為順應法規與實務需求，消防局除完成設備建置外，也同步啟動教官培育計畫，透過專業醫師授課與模擬實作訓練，確保救護人員熟練掌握操作流程。

楊宗林表示，未來將透過「種子教官制度」，由各大隊分梯次推動實務講習，讓骨針輸液技術在基層分隊深耕普及，逐步建立可持續的教育訓練機制，全面提升台南市緊急醫療救護量能。

消防局也強調，訓練完成後，將持續規劃實務操作課程，落實「每一部救護車、每一位救護員，都能救回更多生命」的核心目標，讓救命的速度，再快一點。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

