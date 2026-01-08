　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台東財力躍升第一級　陳瑩批：是被新版《財劃法》懲罰了！

▲▼民進黨於中執會後召開台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會，由主席賴清德正式提名陳瑩為台東縣長候選人，林國漳為宜蘭縣長候選人，王美惠為嘉義市長候選人，何欣純為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委陳瑩怒批，台東縣被國民黨提出通過的新版《財劃法》給懲罰了！（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

新版《財政收支劃分法》今年上路，行政院主計總處依公式調整各縣市財力級次，台東、新竹縣市一口氣提升到與台北市並列的第一級，引發質疑。對此，民進黨台東立委陳瑩今（8日）指出，「台東其實是被新版的《財劃法》懲罰了」，這件事情就是按照國民黨提案的《財劃法》版本所計算出來的結果。

陳瑩表示，「台東其實是被新版的財劃法懲罰了！」關於大家關心主計處在按照公式計算以後，將「台東縣」和「台北市」財力級次並列第一的事情，就是按照國民黨提案的《財劃法》版本所計算出來的結果，讓台東和台北看起來一樣有錢，大家都很詫異。

陳瑩說，雖然在縣長饒慶鈴的帶領之下，台東縣政府嚴守財政紀律、也努力還債，但財力級次過去幾年仍一直維持在第五級，顯然這「有沒有努力還債」並不是這次突然跳級的主因。

「我必須說，台東是被新版的財劃法給懲罰了！」陳瑩指出，過去饒慶鈴能夠屢屢獲得五星級縣長的美譽，也因為有中央補助款全力支持台東的地方所需。如果沒有中央的補助，原本就遠遠落後台北市的台東，未來在教育、交通、醫療、農業要怎麼辦？就算台東多了一百多億，又怎麼跟台北一千多億的統籌稅款比呢！沒了這些補助款是要台東人該怎麼辦？

陳瑩強調，台東不應該成為錯誤修法下的最大受害者。目前行政院已提出更為兼顧區域均衡的新版本，她也在此呼籲立法院應儘速進行審查。「我會持續在中央全力爭取，要求重新調整台東的財力級次，並確保中央補助款能夠穩定到位。守護台東的發展，我們絕不退讓」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

擁抱數位落實普惠金融　玉山銀行打造「網路投保、行動遠距投保、智能輔助」三大數位保險服務

台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

【墜海遇冷氣團】F-16飛官失聯逾12小時！救援畫面曝光

政治熱門新聞

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

疑拍到F-16火光墜海　張延廷揭原因

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲

更多熱門

相關新聞

節目喊卡後首現身！阿扁力挺陳亭妃　「若站台就出事關公會做主」

節目喊卡後首現身！阿扁力挺陳亭妃　「若站台就出事關公會做主」

前總統陳水扁與《鏡電視》合作在網路頻道開設訪談節目，臨時喊卡，陳水扁日前透露，是行政院長桌榮泰下令。陳水扁今（8日）於關廟山西宮「不期而遇」爭取黨內台南市長提名的陳亭妃，更特別送上對聯。陳水扁致詞提到，有人憂心他挺陳亭妃會被關回去，但當年蔡賴之爭，自己還在電視開節目力挺賴清德，蔡英文也沒把他抓回去，「我今天站在陳亭妃旁邊有錯嗎？若真的有代誌，相信關聖帝君會主持公道」。

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

新竹縣財力分級與北市並列第一級　徐欣瑩：恐排擠建設與社福

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

侯友宜不跟進　蘇巧慧表態：若當選立刻推動新北國中小營養午餐免費

台東財力級次與台北同為一級　主計總處：因統籌稅款大增220%

台東財力級次與台北同為一級　主計總處：因統籌稅款大增220%

四小黨「台灣前進陣線」搶攻2026　第一波縣市議員提名7人出列

四小黨「台灣前進陣線」搶攻2026　第一波縣市議員提名7人出列

關鍵字：

台東縣陳瑩財力分級財劃法2026大選2026台東縣長

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面