台東財力躍升第一級　陳瑩批：是被新版《財劃法》懲罰了！

▲民進黨立委陳瑩怒批，台東縣被國民黨提出通過的新版《財劃法》給懲罰了！（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

新版《財政收支劃分法》今年上路，行政院主計總處依公式調整各縣市財力級次，台東、新竹縣市一口氣提升到與台北市並列的第一級，引發質疑。對此，民進黨台東立委陳瑩今（8日）指出，「台東其實是被新版的《財劃法》懲罰了」，這件事情就是按照國民黨提案的《財劃法》版本所計算出來的結果。

陳瑩表示，「台東其實是被新版的財劃法懲罰了！」關於大家關心主計處在按照公式計算以後，將「台東縣」和「台北市」財力級次並列第一的事情，就是按照國民黨提案的《財劃法》版本所計算出來的結果，讓台東和台北看起來一樣有錢，大家都很詫異。

陳瑩說，雖然在縣長饒慶鈴的帶領之下，台東縣政府嚴守財政紀律、也努力還債，但財力級次過去幾年仍一直維持在第五級，顯然這「有沒有努力還債」並不是這次突然跳級的主因。

「我必須說，台東是被新版的財劃法給懲罰了！」陳瑩指出，過去饒慶鈴能夠屢屢獲得五星級縣長的美譽，也因為有中央補助款全力支持台東的地方所需。如果沒有中央的補助，原本就遠遠落後台北市的台東，未來在教育、交通、醫療、農業要怎麼辦？就算台東多了一百多億，又怎麼跟台北一千多億的統籌稅款比呢！沒了這些補助款是要台東人該怎麼辦？

陳瑩強調，台東不應該成為錯誤修法下的最大受害者。目前行政院已提出更為兼顧區域均衡的新版本，她也在此呼籲立法院應儘速進行審查。「我會持續在中央全力爭取，要求重新調整台東的財力級次，並確保中央補助款能夠穩定到位。守護台東的發展，我們絕不退讓」。