AI還抓黑煙！屏東環保局開出全國首張科技罰單

▲屏東縣政府環保導入全新「工廠煙囪排煙不透光率AI判定技術」。（圖／環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府環保局今年導入全新「工廠煙囪排煙不透光率AI判定技術」，成功揪出工廠排放黑煙超標情形，並在經環境部資料檢核後，10月開出全國首張 AI 科技執法罰單，樹立空污稽查新里程碑。此系統能自動分析煙羽顏色與濃度，突破傳統稽查受限於瞬時排放與現場難蒐證的困境，大幅提升查獲效率。

環保局表示， 傳統空污稽查常受限於污染排放的瞬時性與環境條件干擾，即便空品微型感測器偵得環境高值發送污染告警事件，卻常因派員至現場時已無污染排放行為，而難以確認違規事實。本次該局導入的排放管道AI影像判定系統，係結合監視影像、雲端演算與不透光率分析模型，可自動辨識煙羽顏色、濃度與持續時間，當系統不透光率判定值可直接作為告發依據，讓執法由被動轉為主動、即時化，相較於人員稽查，可有效提升查獲率。

在本次執法案例中，目標對象疑似有不定時短暫黑煙排放嫌疑，並有多起民眾陳情紀錄，然而，傳統稽查工具難以有效蒐證，導致違法行為不易舉證而逍遙法外。有鑑於此種現象其實全國各地皆有，環境部乃參酌人工智慧影像判煙技術與美國材料和試驗協會（ASTM）方法，於 113 年訂頒「排放管道中粒狀污染物不透光率檢測方法－影像判定法」。此新標準方法運用智慧影像系統進行長期連續監測，並結合數位簽章確保資料品質與安全性，有效克服傳統人力稽查的限制。此外，其判定結果排除人為的主觀因素，更可確保執法公信力，助力環境精準執法。

環保局強調，未來將持續精進科技執法的質與量，戮力加強污染源查緝。同時呼籲業者應摒除僥倖心態，落實自主管理、提升污染防制能力，這才是企業永續經營根本之道。「智慧稽查、科技執法」的環保治理新模式，必能有效遏止違法行為，堅定守護屏東縣的清新空氣品質。