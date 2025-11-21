偷拍狼潛入屏東縣府！女員工入廁驚見白色手機　28歲變態男落網

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府北棟女廁20日下午4時許驚傳偷拍事件，一名女性同仁如廁時，突然發現一支白色手機從隔間下方伸入拍攝，嚇得立即報案。轄區的屏東警分局獲報，調閱監視器後鎖定嫌犯，4小時逮獲涉案的28歲李姓男子。據悉，他自稱身體不舒服上廁所，臨時起意拿起白色手機，在女廁從下往上偷拍，疑未拍成功就遭發現，訊後依，訊後依妨害性隱私及不當性影像相關罪嫌移送偵辦。

▲屏東警分局逮獲涉嫌偷拍的李男。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府北棟廁.於20日下午4時許驚傳偷拍，被害女子在北棟廁所上廁所時，突發現有白色手機從廁所下方出現，隨即報案。屏東警分局獲報偵辦，調閱監視器後鎖定嫌犯，今晚間8時許找到28歲李男，將李男帶回分局偵辦。

屏東警分局於20日16時許接獲縣政府通報，稱縣府女廁疑似發生偷拍情事。經了解，受害女性同仁在如廁時突見有白色手機自隔間下方伸入拍攝，隨即報警。

警方立即由婦幼警察隊、科偵隊及本分局偵查隊及鑑識人員組成專案小組共同偵處，經調閱大樓內外監視器，發現一名男子於15時許進入縣府大樓四處徘徊，伺機偷拍後徒步離開。警方隨即擴大調閱周邊影像，迅速鎖定犯嫌，並於4小時內將其查緝到案，訊後依妨害性隱私及不當性影像相關罪嫌移送偵辦。

警方呼籲，廁所、更衣室等隱蔽空間不容任何不當行為，如發現可疑人士逗留或異常舉動，請立即向警方通報，共同維護公共安全與個人隱私。