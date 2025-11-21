　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網友影射「陪睡」遭判刑4個月　馬郁雯：絕不會縱容任何一株草

▲▼前三立記者馬郁雯4日正式宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名，並找來萬華出身的前立委段宜康陪同，一起去龍山寺拜廟，並在週邊市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▲前三立記者馬郁雯。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署去年偵辦京華城案期間，三立電視台前記者馬郁雯刊出獨家報導，直指前台北市長柯文哲帳目問題。當時遭民眾黨支持者（暱稱小草）留言「1500 1H2S？」影射陪睡價碼，被控涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院今（21日）判劉嫌4月徒刑、得易科罰金，可上訴。馬郁雯表示，面對這些躲在鍵盤後方的惡意，「我絕對不會縱容任何一株草，為了捍衛個人名譽，我會追究到底」。

馬郁雯去年在自己「馬郁雯Wendy」粉專轉發台灣新聞記者協會挺她的聲明，被小草狂酸「到底陪誰睡七年」、「陪睡女」、「馬記者經營這條線七年絕對沒有靠陪睡或是張腿亦或是口技…」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」等語。馬郁雯也提告加重誹謗罪等，今判決出爐，法院判決劉嫌缺乏尊重他人名譽的法治觀念，依加重誹謗罪判刑4月、得易科罰金12萬元，可上訴。

馬郁雯指出，先前為了1500萬獨家新聞，這整整一年多至今，小草惡意性騷影射、妨害名譽，「我一率提告，今年九月，一名劉姓小草被檢方依加重誹謗提起公訴，上個月北院首度開庭，18號一審判決結果出爐，他因散布文字誹謗罪被判處有期徒刑四個月，而他的性騷擾申訴則是同步進行當中」。

對於官司，馬郁雯強調，她說過非常多次，絕對不會姑息這些不實造謠，這些人請勇於為自己的行為，付出代價，不要開了庭就搬出爸爸媽媽來道歉，也不要敢做不敢當，瞎扯打錯字，辯稱原意不是這樣。

馬郁雯表示，先前小草的案件，全數針對刑事部分提告且同時附帶性騷擾申訴，刑事成立就去坐牢，性騷擾成立就當一輩子性騷犯。後續還有很多的案件進行中，「你們一個都別想跑！」

馬郁雯指出，在一審宣判當天早上，也接到來自某科大的性平會線上訪談，因為小草涉嫌留言性騷，「當時我一併提出申訴，校方也將召開性平會進行評議。無論我過去身為記者，還是此刻我是議員參選人，我捍衛名譽的決心都不會改變」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
水電工性侵人妻！　夫怒砸他家天公爐
台股重摔991點！　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」
快訊／台版Jisoo詐158億！重判24年
墾丁觀光客人潮雪崩！恆春名店租金大降價
快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過
犯22罪關11年　才假釋出獄就害死人
台美達成共識！　金融時報：台灣估投資4000億美元換關稅優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過

不畏中國！沈伯洋又飛荷蘭拚外交　范雲喊：一起為台灣奮戰

公地放領政策重啟！落實土地正義　賴政府開百場會議終拍板

網友影射「陪睡」遭判刑4個月　馬郁雯：絕不會縱容任何一株草

勞工朋友別擔心！　賴清德承諾：勞保基金將永續存在

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

國防部花千萬普發全民安全指引　謝寒冰曬照曝「進了朋友家廢紙箱」

政院版財劃法更照顧地方財源？　黃珊珊轟欺騙國人：把減少說成增加

藍委轟台灣詐騙第一名　鄭銘謙斥「不能這樣講喔！」

被徐國勇點名是台北市長好人選　王世堅簽名手滑：我不敢啦

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過

不畏中國！沈伯洋又飛荷蘭拚外交　范雲喊：一起為台灣奮戰

公地放領政策重啟！落實土地正義　賴政府開百場會議終拍板

網友影射「陪睡」遭判刑4個月　馬郁雯：絕不會縱容任何一株草

勞工朋友別擔心！　賴清德承諾：勞保基金將永續存在

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

國防部花千萬普發全民安全指引　謝寒冰曬照曝「進了朋友家廢紙箱」

政院版財劃法更照顧地方財源？　黃珊珊轟欺騙國人：把減少說成增加

藍委轟台灣詐騙第一名　鄭銘謙斥「不能這樣講喔！」

被徐國勇點名是台北市長好人選　王世堅簽名手滑：我不敢啦

AKMU宣布離開12年YG！　梁鉉錫大力支持：永遠是家人

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

直擊／OPPO把FIND X9「鏡頭」搬到信義區！體驗旅拍神機爽拿好禮

金正恩變態砲決！姑丈屍體遭火烤「不留骨灰」　前大使曝心路歷程

最愛狗娃娃被搶走　阿金焦急「朋友去哪了」驚喜找回同長相弟弟

跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

林智勝公益高球賽規模再創新高　盼名字發揮最大化幫助偏鄉孩童

強韌台灣計畫再奪特優！　台南市連年入選持續打造安全韌性城市

有官兵報案！烏日警打臉成功嶺　替代役男「偷車逃兵」要被辦了

台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好

政治熱門新聞

黃國昌鄭麗文4字化解藍白合爭議

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

記憶體全倒！華邦電、群聯跌停　南亞科與旺宏皆殺逾9%

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

陸配村里長因陸籍身份遭解職　內政部重申：雙重國籍不得任公職

快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文

不服判賠林智堅30萬　陳智菡將上訴

鄭麗文拜訪韓國瑜　「做未來最堅強的後盾」

盼解僵局　卓榮泰、韓國瑜今下午商談政院版財劃法、明年總預算

蕭旭岑喊「一國兩區」稱蔡英文先講的　綠曝實情：別再牽拖

「我們來衝一下」！　林佳龍喊話國人拚今年赴日人數超越中客

更多熱門

相關新聞

政院版財劃法更照顧地方財源？　黃珊珊轟欺騙國人：把減少說成增加

政院版財劃法更照顧地方財源？　黃珊珊轟欺騙國人：把減少說成增加

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案。財政部說明，院版方案統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款，加總規模拉高到1兆2002億，比立院三讀版本還多，顯示院版是照顧到地方施政財源且絕對不會少。對此，民眾黨立委黃珊珊今（21日）批評，可怕的不是修法，而是玩文字遊戲，「把減少說成增加、把中央集權包裝成改革」，原先營業稅100%給地方，硬改成85%，卻宣稱地方會拿到更多，這不只是數學錯，就是公然欺騙國人。

批民進黨政府恣意解釋法規擋陸配參政　民眾黨不排除修兩岸條例

批民進黨政府恣意解釋法規擋陸配參政　民眾黨不排除修兩岸條例

藍啟動修法讓PRC國籍能當公職　鍾佳濱列規範：公職不能同時效忠他國

藍啟動修法讓PRC國籍能當公職　鍾佳濱列規範：公職不能同時效忠他國

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

政院版財劃法出爐　民眾黨嗆：送來立院時將退回

政院版財劃法出爐　民眾黨嗆：送來立院時將退回

關鍵字：

馬郁雯誹謗小草台北地院民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面