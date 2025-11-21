網友影射「陪睡」遭判刑4個月　馬郁雯：絕不會縱容任何一株草

▲前三立記者馬郁雯。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署去年偵辦京華城案期間，三立電視台前記者馬郁雯刊出獨家報導，直指前台北市長柯文哲帳目問題。當時遭民眾黨支持者（暱稱小草）留言「1500 1H2S？」影射陪睡價碼，被控涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院今（21日）判劉嫌4月徒刑、得易科罰金，可上訴。馬郁雯表示，面對這些躲在鍵盤後方的惡意，「我絕對不會縱容任何一株草，為了捍衛個人名譽，我會追究到底」。

馬郁雯去年在自己「馬郁雯Wendy」粉專轉發台灣新聞記者協會挺她的聲明，被小草狂酸「到底陪誰睡七年」、「陪睡女」、「馬記者經營這條線七年絕對沒有靠陪睡或是張腿亦或是口技…」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」等語。馬郁雯也提告加重誹謗罪等，今判決出爐，法院判決劉嫌缺乏尊重他人名譽的法治觀念，依加重誹謗罪判刑4月、得易科罰金12萬元，可上訴。

馬郁雯指出，先前為了1500萬獨家新聞，這整整一年多至今，小草惡意性騷影射、妨害名譽，「我一率提告，今年九月，一名劉姓小草被檢方依加重誹謗提起公訴，上個月北院首度開庭，18號一審判決結果出爐，他因散布文字誹謗罪被判處有期徒刑四個月，而他的性騷擾申訴則是同步進行當中」。

對於官司，馬郁雯強調，她說過非常多次，絕對不會姑息這些不實造謠，這些人請勇於為自己的行為，付出代價，不要開了庭就搬出爸爸媽媽來道歉，也不要敢做不敢當，瞎扯打錯字，辯稱原意不是這樣。

馬郁雯表示，先前小草的案件，全數針對刑事部分提告且同時附帶性騷擾申訴，刑事成立就去坐牢，性騷擾成立就當一輩子性騷犯。後續還有很多的案件進行中，「你們一個都別想跑！」

馬郁雯指出，在一審宣判當天早上，也接到來自某科大的性平會線上訪談，因為小草涉嫌留言性騷，「當時我一併提出申訴，校方也將召開性平會進行評議。無論我過去身為記者，還是此刻我是議員參選人，我捍衛名譽的決心都不會改變」。