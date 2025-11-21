批民進黨政府恣意解釋法規擋陸配參政　民眾黨不排除修兩岸條例

▲民眾黨團召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

陸配村里長因雙重國籍問題遭解職，政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發爭議。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（21日）認為，不要隨著人家恣意解釋、適用法規，就陪著民進黨在那邊跳探戈，「正本清源之道，還是要回到兩岸關係人民條例的解釋、適用」。

黃國昌說，台灣是一個移民社會，不管先來後到，在這邊落地生根就是手足同胞，相信這是台灣人民大家的共識。目前有關陸配、新住民的權益，因為新的民進黨政府恣意解釋、適用他們自己創造出來的法規，導致這些新住民權益遭受到侵害跟剝奪。

黃國昌表示，為什麼強調是「新的政府」？大家只要對比一下，蔡英文時期政府的陸委會報告跟賴清德政府時期的陸委會報告，兩個拿出來比就知道，相關的事情，其實之前邱太三當陸委會主委的報告，大概不會像梁文傑這樣子在搞。

黃國昌認為，因此，正本清源之道，還是要回到目前「兩岸人民關係條例」的條文，透過「兩岸人民關係條例」的解釋、適用，有必要的話，進一步修正來予以處理。

至於李貞秀的部分，黃國昌說，當初柯文哲就是本於這樣的信念，柯主席認為在台灣有這麼多陸配、新住民，政治上、生活上的各方面權益應該要有他們的代表，所以讓李貞秀參加不分區的名單，「這樣子的想法，我們當然、當然，要想辦法來加以貫徹」。

黃國昌說，到目前為止，針對民進黨在法規上的這樣子的恣意解釋、適用，已經造成很多新住民、陸配的權益遭受到侵害跟剝奪，「李貞秀的部分，還是會按照既定步伐往前進，相關一些因應、程序，現在都持續在進行當中」。

麥玉珍說，她想呼籲賴政府，要聽的是台灣的國民、現在在台灣的人，拿台灣的身分證為人民、新住民發聲的概念，「就像現在委員有原住民、有平地、有什麼，他們說要修憲法，但現在新住民在台灣100萬人，我們只是代表居住台灣的人民來發聲而已，就是那麼簡單，為什麼大家搞到好像分裂，把整個國家、人民對抗，這才是讓我們心痛的地方」。