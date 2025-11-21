政院版財劃法更照顧地方財源？　黃珊珊轟欺騙國人：把減少說成增加

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案。財政部說明，院版方案統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款，加總規模拉高到1兆2002億，比立院三讀版本還多，顯示院版是照顧到地方施政財源且絕對不會少。對此，民眾黨立委黃珊珊今（21日）批評，可怕的不是修法，而是玩文字遊戲，「把減少說成增加、把中央集權包裝成改革」，原先營業稅100%給地方，硬改成85%，卻宣稱地方會拿到更多，這不只是數學錯，就是公然欺騙國人。

黃珊珊表示，昨天行政院通過院版財劃法，但真正可怕的不是修法，而是公然玩文字遊戲，「把減少說成增加、把中央集權包裝成改革」。

黃珊珊指出，最直接的一點，原先的營業稅100%給地方，硬是改成85%，卻宣稱「地方會拿到更多」。拿走15%叫增加？把立法院三讀的版本拿來比較，整整少了兩千多億，自己想這不只是數學錯，更是態度錯，就是公然欺騙國人。

黃珊珊直言，更嚴重的是，在整個過程裡，行政院從來沒有要跟在野黨團，或者任何地方政府善意地溝通，所有的動作都只在讓中央繼續集權。

黃珊珊指出，包括現在把「一般性補助款」改成要由地方政府申請的方式，地方要做什麼，就得送交中央「考慮」要不要給，把一般性補助款變成所謂「計畫性補助款」，這不是財政分配，是政治控制，才是中央現在真正偷偷在做的事情。

最後，黃珊珊批評，到今天為止提出這個版本，行政院擺明不在乎能不能通過，只想製造衝突、挑起對立。這樣的政府，不是負責任，是咎由自取。

▼行政院「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）