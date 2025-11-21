藍啟動修法讓PRC國籍能當公職　鍾佳濱列規範：公職不能同時效忠他國

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團昨召開記者會痛批賴政府打壓中國配偶，並宣告將推動《國籍法》修法，主張「陸配參政權不受國籍法規範」。對此，民進黨團今（21日）表示，國籍法規範極為清楚，特別對擔任公職者要求更是憲政框架下原則，公職人員身分代表國家，依法必須效忠中華民國；若同時擁有其他國家的國籍，無論法律如何調整，都會使外界對其國家忠誠產生疑慮。

國民黨立委羅智強表示，對於民進黨硬是要用國籍法來打壓陸配，國民黨團為了保障陸配的合法參政權，將會提出修法，直接修訂防小人條款，明定陸配參政權不受國籍法規範，這是國民黨堅定的立場，呼籲民進黨不要再亂搞。

對於藍營說法，鍾佳濱回應，《國籍法》針對公職人員的條文明確寫到，除了中華民國國籍，不得持有任何其他國籍；公共權力的執行建立在單一、明確的國家忠誠之上，「如果持有其他國家的身分，無論是哪一國，必然會影響到對中華民國的忠誠度」。

鍾佳濱強調，這問題不是單靠修法即可消弭，更牽涉到憲法精神，雖憲法保障人民的基本權利義務一律平等，但身為公職人員肩負公權力，受國籍法額外規範完全合理且必要，「公職人員必須對中華民國效忠，這是憲法與國籍法共同奠定的原則」。