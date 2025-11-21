　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院版財劃法出爐　民眾黨嗆：送來立院時將退回

▲▼民眾黨團總召黃國昌出席民眾黨團記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨團總召黃國昌出席民眾黨團記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院昨提出院版《財政收支劃分法》修正草案，院長卓榮泰下午更與立法院長韓國瑜會商，盼立法院能盡快排審。民眾黨團今（21日）召開記者會，直指行政院苛扣地方補助款，去年行政院該做的事情不做，立法院已經三讀通過修法，火車早就開走了、國家早就往前進，「行政院院版送來立法院時，我們會退回，我們要求行政院依法編列預算」。

黨團總召黃國昌說，去年行政院長卓榮泰說「現在的版本就是最好的版本」，立法院三催四請、一再等待，卓榮泰就是不願提出院版財劃法，不斷重複「現在的版本就是最好的版本」。該等的時間、該給的機會都給了，國家的前進不能配合民進黨的怠惰而停下腳步。

黃國昌指出，立法院已經三讀修正通過財劃法後，行政院好像突然醒了，對於民進黨政府的失能、失靈、失覺感到不可思議。昨天透過記者會講了一堆錯誤的觀念跟謊言，院版財劃法釋出1.2兆，乍看之下院版給地方財源補助比較多，修法後行政院片面刪除計畫行補助款，本來立法院修法是增加統籌款的稅額，但行政院實際上把補助款挖掉2646億，然後才說院版比新版補助要多，「一個執政黨墮落到這程度，說謊欺騙社會，嘆為觀止」。

黃國昌說，新版財劃法依照立法院三讀通過的，統籌分配款增加，當初再修的時候從來沒有授權行政院可以把應該給地方的補助款拔掉，結果行政院竟然恣意刪掉2646億，如果沒有經過行政院違法刪除苛扣的話，新版財劃法是1兆4329億，絕對不會比院版少。

此外，黃國昌指出，院版財劃法不僅苛扣統籌分配款，從8874億降低為8213億，一般性補助款也從2501億降低為1421億，計畫行補助款從2954億降低到2368億，「每一個項目，院版的財劃法都比新版的少，何來院版給的補助比新版多？」

黃國昌還說，行政院自創「基本財政需要額」，跳過財劃法的規範自創概念苛扣地方的基礎財政收支數額，還謊稱給地方的補助增加，令人嘆為觀止。

有關於中央地方財政支出跟收入的劃分，當給地方的金額調整，中央的金額當然就要隨之調整。卓榮泰心裡想的是要中央集權又集錢，繼續一毛不拔，立法院刪除的是中央部會所屬機關，結果卓榮泰一毛都不刪，被刪掉的636億全部從地方補助挖過來。

黃國昌說，今年度中央政府支出總預算加上追加預算，已經達到3兆69億，史上最高，115年度要編的3兆350億已經相去不遠，「本來就要舉債2000億，不要去扯財劃法」，不肯面對新版財劃法、選擇性遺忘當年民進黨提出的主張。

黃國昌說，民眾黨團的態度很清楚，去年行政院該做的事情不做，立法院已經三讀通過修法，這一頁翻過去了，火車早就開走了、國家早就往前進，「怎麼可能因為卓榮泰內閣的怠惰而停滯？too late、掰掰，火車早就開走了」。他指出，行政院院版送來立法院時，「我們會退回，我們要求行政院依法編列預算」。

立委黃珊珊說，行政院通過的版本跟立法院修法版本差了超過2000億，今年已經編好明年的預算，預算依法編列依法執行，現在行政院只想偷雞摸狗修法。更嚴重的是，過程中從來沒有跟在野黨團、地方政府善良溝通，中央集權集錢，地方要做什麼要看中央臉色，包括一般補助款也要地方政府來申請，寫計劃來中央再考慮要不要給。 

11/19 全台詐欺最新數據

