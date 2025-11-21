「根本沒撞到」卻被控肇逃　騎士逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿榮（化名）被指控在今年3月間騎車與一輛汽車發生碰撞，卻肇事逃逸，因而挨罰3000元罰鍰，還要吊扣駕照1個月；但他堅稱當時根本沒有發生交通事故。台北高等行政法院法官檢視相關證據之後，發現證據影片確實無法證明兩車是否有發生碰撞，警方的談話紀錄表也有疑點，最終認定阿榮沒有肇逃，裁定撤銷原處分。

▲阿榮被指控肇逃，提告後成功逆轉免罰。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮被指控在今年3月間騎車行經新北市林口區文化一路1段與忠孝路口時，與一名汽車駕駛發生碰撞，卻逕自離開，因而被警方依有「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置」的違規行為，開單舉發，挨罰3000元罰鍰，還要吊扣駕照1個月。

阿榮不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時自己直行的方向是綠燈，汽車駕駛則是紅燈硬要左轉，他為了安全起見立刻剎車，雙方都停了下來，並未發生碰撞，現場也沒有任何零件掉落，他根本不知道汽車有無發生損傷，況且當時他的機車之所以會震了一下，也是因為緊急剎車的關係。

台北高等行政法院法官當庭檢視相關證據影片，發現在影片中阿榮的機車右側車身與汽車車頭距離很近，畫面有些許晃動，但兩車有無發生碰撞、撞擊位置為何，都無法從影片中得知，而且在道路交通事故黏貼紀錄表的車輛照片中，也沒有辦法辨識是否有事故造成的痕跡。

再者，法官指出，本案是汽車駕駛報案指稱阿榮涉嫌肇逃，但在警方的談話紀錄表中，卻記載是阿榮報案，這顯然與事實不相符。關於這一點，承辦警員表示，他是先行列印調查筆錄紙本給阿榮參閱，再請阿榮簽名，可能是阿榮沒有細看就簽名了。

法官表示，警員製作的談話紀錄表內容與客觀事證不符，所以不能排除有錯誤記載的可能，自然也不能當作不利阿榮的證據，加上目前查無阿榮肇事的事實，最終認定此案不符合肇事逃逸的違規情節，裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。