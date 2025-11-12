安全帽沒扣被攔查　騎士「等太久喝一口啤酒」挨罰18萬

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿豪（化名）今年3月間因騎車沒有扣好安全帽被警員攔查，由於他身上散發酒味，警員要求實施酒測，他竟當場拿起啤酒飲用，事後挨罰18萬元罰鍰；他聲稱當時是因為警員查驗身分太久，才會隨手拿起啤酒在一旁飲用，並無酒駕。不過，台北高等行政法院法官審理之後，裁定阿豪敗訴。

▲阿豪被警員攔查，竟在等待查驗身分期間喝啤酒。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪今年3月間騎車行經台北市一處路口，因安全帽沒有繫上扣環，被警員目睹攔查；警員實施稽查過程中，發現阿豪的駕照已經吊銷，身上還散發出酒味，於是要求進行酒測，沒想到阿豪一聽竟然拿起放在機車上的啤酒飲用，屬於「接受酒精濃度測試檢定前，吸食服用含酒精之物、毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品」的違規行為，因而被警員當場舉發。

阿豪不滿自己因為此事挨罰18萬元罰鍰，他提出行政訴訟並表示，警員剛攔下他時，他沒有喝酒，警員也沒說要酒測，因為等待查驗身分的時間太久，他才會拿起啤酒飲用，結果警員見狀就認定他酒駕並要求酒測，但當下他絕無行駛或騎在機車上面，應當不算酒駕或拒測。

不過，台北高等行政法院法官認為，經檢視相關影像檔案，阿豪確實是在警員告知會實施酒測之後，仍從機車置物箱中拿出啤酒飲用，屬於處罰條例第35條第4項第3款「接受酒精濃度測試檢定前，吸食服用含酒精之物、毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品」的違規行為，阿豪辯稱沒有酒駕，顯然與本案的違規行為無關，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

