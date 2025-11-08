「車速10公里沒必要闖紅燈」　運將抗罰下秒被打臉

記者黃翊婷／台北報導

運將阿榮（化名）今年4月間開車行經台北市一處路口時，因闖紅燈當場被警員攔停舉發，挨罰2700元；但他辯稱，當時他的車速僅10公里，也不著急接送客人，根本沒必要闖紅燈。不過，台北高等行政法院法官檢視警員證詞、路口監視器畫面之後，仍認定阿榮有闖紅燈的違規行為，裁定駁回。

▲阿榮自認沒有闖紅燈，還要求拿出影片證據，結果被法官打臉。（示意圖／記者黃翊婷攝，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿榮今年4月間開車行經台北市新東街30巷與撫遠街口，因有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，被警員當場目睹攔停舉發，事後挨罰2700元，還要記違規點數3點。

阿榮不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時他不著急接送客人，車速也在10公里左右，根本沒有闖紅燈的必要，況且本案是警員目睹舉發，沒有任何影片為證，如果有影片證據，他自然心服口服。

台北市交通事件裁決所僅表示，若有疑問，可傳舉發警員到庭作證。警員證稱，當時他駕駛警車停在阿榮的後方，看到阿榮的車輛在路口是紅燈的情況下，仍行駛超過停止線至路口，還慢慢往前行進，這才上前攔查。

台北高等行政法院法官當庭檢視該路口的固定式監視器錄影畫面，發現阿榮的車輛在同向前方的行人穿越道號誌為綠燈時，仍緩慢超過停止線，並行駛至行人穿越道上，確實違規，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。