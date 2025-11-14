騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿傑（化名）去年10月間騎車外出時，因行駛人行道、不依規定駛入來車道、未依規定使用方向燈，被民眾檢舉，共計挨罰2700元；但他認為，檢舉人是在2分鐘內連續舉發，不符合一行為不二罰原則、比例原則，因此決定提出行政訴訟。不過，台北高等行政法院法官審理之後，認為原處分並無違誤，於是裁定駁回阿傑的告訴。

▲阿傑聲稱是因為前方路段堵塞，才會騎上人行道，沒想到2分鐘內被人檢舉3次。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿傑去年10月間騎車外出時，因有行駛人行道、不依規定駛入來車道、未依規定使用方向燈的違規行為，被民眾檢舉，事後分別收到600元、900元、1200元的罰單，共計罰鍰2700元。

阿傑不滿受罰，決定提出行政訴訟，他辯稱，當時前方路段嚴重堵塞，不得已才會騎上人行道，沒想到前方路況仍未改善，他才迴轉改道行駛，結果民眾在短短2分鐘之內連續舉發，顯然違反一行為不二罰原則，也不符合比例原則，而且處罰過重，對他極為不公平。

然而，台北高等行政法院法官認為，經查，阿傑違反的規定是道交條例第45條第1項第6款、第45條第1項第3款、第42條，這3項法規的規範有不同的主客觀構成要件，立法目的也都不一樣，對交通產生的影響、危害方式皆不相同，本質上屬於不同行為。

法官表示，阿傑想要討論「違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上」的構成要件，但要進行討論，前提是他違反的交通法規必須是同一規定，可是本案所涉3項法規的規定相異，所以根本沒有必要討論此構成要件。

法官認為，阿傑3次違規的態樣不同，對於不同用路人的行車安全構成的危害也不同，核屬數行為，自應分別評價，依行政罰法第25條的規定自得連續舉發，原處分認事用法核無違誤，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。