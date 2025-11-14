併排臨停拿東西被開單　駕駛辯「才30秒」抗罰慘敗

記者黃翊婷／台北報導

男子阿哲（化名）今年3月間將車子停在新北市某路段，因有「併排臨時停車」的違規行為，挨罰600元罰鍰；但他提出行政訴訟並反控警方違法取證，強調自己當時只是下車去拿東西，大約30秒而已。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，認為原處分用法並無違誤，裁定駁回。

▲阿哲認為自己只是暫停一下拿東西，警方就立刻開單，還疑似違法取證。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲今年3月間將車子停在新北市某路段，因有「併排臨時停車」的違規行為，被警員當場目睹並攔停舉發，他向新北市政府交通事件裁決處提出申訴，仍被認定違規事實明確，因而挨罰600元罰鍰。

阿哲仍不服氣，於是向台北高等行政法院提出行政訴訟，他表示，當時自己只是臨時停車，車輛沒有熄火，也有使用雙黃燈，他下車取物大約花費30秒，警員就走到車子前方開單，整個過程不到1分半鐘，而且警員全程沒有使用任何警示防止後車追撞，應當屬於違法取證。

不過，法官認為，從採證照片中可見，阿哲的車輛停放在車道上，右側是汽車停車格，整輛車占據慢車道，導致慢車道寬幅大幅減縮，除了容易造成人車通行阻礙，還有可能讓後方來車的駕駛因一時不察或視線受阻，而增加交通事故發生的風險。

法官表示，況且阿哲自己也坦承是暫停在車道上下貨，確實屬於「併排臨時停車」的違規行為，原處分認事用法並無違誤，最終裁定駁回阿哲的告訴，全案仍可上訴。