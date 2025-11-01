　
社會 社會焦點 保障人權

行人站水溝蓋「沒踩到斑馬線」　駕駛未禮讓抗罰失敗

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿興（化名）今年4月間開車行經台北市中山區一處巷口，因被檢舉未禮讓行人，挨罰6000元；但他辯稱，當時行人站在水溝蓋上，沒有踩到斑馬線，應當不構成未禮讓行人。不過，台北高等行政法院法官並未採信阿興的說詞，日前裁定駁回。

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿興自認並非故意不禮讓行人，但未獲得法官採信。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興今年4月間開車行經台北市中山區長安西路一處巷口的行人穿越道（未設行車管制號誌），因為沒有暫停禮讓行人優先通過，被民眾檢舉，進而挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習，

阿興不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時行人站在道路邊緣的水溝蓋上，雙腳沒有跨出，也沒有踩到斑馬線，甚至距離斑馬線還有一段距離，所以他的行為應當不構成未禮讓行人。

不過，台北高等行政法院法官檢視行車記錄器畫面，發現在阿興的車輛靠近行人穿越道之前，行人已經站在「行人穿越道右側第1道枕木紋與人行道之間的水溝蓋上」，而且行人的視線朝向阿興的車輛，但阿興沒有暫停禮讓，行人只好等到車輛通過後再繼續前進。

法官認為，當時阿興的車輛與行人之間相距大約2.5道枕木紋，確實已經違規，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。

10/30 全台詐欺最新數據

6秒跨越車道線3次　騎士辯不是蛇行

騎士阿興（化名）今年4月間騎車行經新北市板橋區民生路2段時，因在路上蛇行被警方抓包，挨罰1萬2000元，但他辯稱是因為車道限縮，並非故意蛇行。然而，台北高等行政法院法官審理之後，發現阿興在短短6秒內連續3次跨越車道線，確實違規，日前裁定他敗訴。

台北高等行政法院

