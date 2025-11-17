疫情、經費、土地問題拖磨6年　信義鄉老人活動暨日照中心啟用

▲信義鄉老人活動中心暨日照中心歷經多年終於完工啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉老人活動中心暨日間照顧中心自6年多前開始醞釀興建，卻歷經新冠肺炎疫情、偏鄉施工不易多次流標等重重困難，至上周終於正式啟用，並由竹山秀傳醫院於明年1月開始提供服務，讓原鄉地區長者能獲得全方位的照顧服務，實踐在地安養、在地老化。

啟用活動於11月11日在牧師祈福禱告、信義鄉老人會長者的太鼓表演及布農部落耆老們的八部合音樂音聲中展開；縣長許淑華、立法委員游顥、縣議員全文才、陳淑惠、原住民族委員會副主委谷縱、喀勒芳安、竹山秀傳醫院院長莊碧焜、鄉長全志堅、多位鄉民代表及村長、前立委孔文吉、信義鄉老人會成員近百人共聚一堂見證。

全志堅致詞時感慨細數推動過程：信義鄉老人會從民國100年起就開始建議興建會館，鄉公所從106年開始申請計畫，期間經歷經費被中央收回、疫情、物價工程經費飆漲、多次流標，以及土地開發限制及辦理變更等考驗，在歷經多位鄉長、立法委員、縣議員及2位縣長和多方的支持和協助，才能促成美事，讓全鄉長輩們有可以安心活動、交流學習與接受照護的據點，確實回應高齡化與在地照顧需求。

許淑華表示，該中心的啟用可說是苦盡甘來、得來不易：縣府於106年協助鄉公所向衛福部提出申請計畫，籌設過程遭遇土地變更等問題，108年重新向中央申請經費補助，獲衛福部「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」補助2274萬元，縣府配合款1377萬元，鄉公所則自籌825萬元；縣府為讓中心「啟用即用」，也加碼挹注254萬元作為內部充實設備費，總工程經費為4476萬元。

縣府社會及勞動局指出，中心位於明德村的信義社區活動中心旁，2層樓建物樓地板面積共291坪，一樓為老人活動中心，由信義鄉老人會作為辦理長青學院場所，另設辦公室做為社區整合型服務中心及輔具便利站，由愚人之友社會福利慈善事業基金會駐點、提供有長期照顧服務需求者之照顧計畫擬定與服務連結，並提供輔助借用及評估；二樓為日間照顧中心，將由竹山秀傳醫院提供最多30名失智、失能長輩的生活照顧、健康促進、文康休閒活動、家屬指導及諮詢服務、備餐服務、協助沐浴、社區式服務交通接送等服務。